ESTRATEGIAS RESPIRATORIAS NO INVASIVAS EN ENFERMOS CON INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA CON COVID-19

Actualizado 29 de agosto, 2021

Tanto la presión positiva continua en las vías respiratorias (CPAP) como la oxigenación nasal de alto flujo (CNAF) se han recomendado para insuficiencia respiratoria aguda en COVID-19. Sin embargo, existe incertidumbre con respecto a su eficacia y seguridad.

Un estudio multicéntrico aleatorizado estudió estos puntos en adultos hospitalizados con insuficiencia respiratoria aguda debido a COVID-19 y fueron asignados aleatoriamente para recibir CPAP, CNAF o terapia convencional de oxigeno. Se realizaron comparaciones entre cada intervención y el oxígeno convencional.

El resultado primario fue una combinación de intubación traqueal o mortalidad dentro de los 30 días. Durante 13 meses, 1272 participantes fueron asignados al azar e incluidos en el análisis (380 (30%) CPAP;417 (33%) CNAF; 475 (37%) oxigenoterapia convencional).

El estudio demuestra que la necesidad de intubación traqueal o la mortalidad dentro de los 30 días fue menor en el grupo de CPAP (CPAP, 36%) vs.oxigenoterapia convencional, (44%). No hubo diferencia entre el CNAF y la oxigenoterapia convencional. (CNAF (44%) versus oxigenoterapia convencional (45%).

La CPAP, en comparación con la oxigenoterapia convencional, redujo el resultado combinado de la intubación o muerte dentro de los 30 días de la aleatorización en adultos hospitalizados con insuficiencia respiratoria aguda debido a COVID-19. No se observó ningún efecto, en comparación con la oxigenoterapia convencional, con el uso de CNAF. A diferencia de otros estudios, CNAF no es mejor que oxigenoterapia convencional.

Es importante aclarar que este trabajo está en forma de preprint y por lo tanto así debe tomarse ya que no ha sido revisado por expertos.

Gavin D Perkins GD, Chen Ji, Ch, Connolly BA et al. An adaptive randomized controlled trial of non-invasive respiratory strategies in acute respiratory.medRxiv preprint doi: https://doi.org/10.1101/2021.08.02.21261379;