¿ES ÚTIL LA VACUNACIÓN FRENTE A LA VARIANTE OMICRON?

Actualizado 23 de enero, 2022

La pandemia de COVID-19 nos expone a nuevos desafíos. Cuando habíamos enfrentado a la variante original del COVID-19, fueron apareciendo las nuevas variantes de interés y de preocupación, primero con nombres de lugares y países, luego con una nomenclatura con letras del alfabeto griego.

Aprendimos sobre cuarentenas, cortas y largas, distanciamiento social, uso de tapabocas o barbijos tipo N95, lavado de manos, curvas epidémicas, tiempos de reproducción de casos, R0.

Y llegaron las vacunas, y con ellas la discusión sobre cuál sería la más eficaz y si una dosis, o dos dosis o tres o cuatro. Y además, sobre la injusticia en la distribución mundial de vacunas.

Y…. aparece la variante Ómicron.

Esta variante tiene una asociación inusual de 30 mutaciones, 3 deleciones y 1 inserción. Aparentemente divergió del linaje B.1.1 a mediados del 2020. No se conocen las variantes intermedias hasta llegar a Ómicron. Y hay tres posibles explicaciones: 1. el muestreo de variantes en Sudáfrica entre mayo y septiembre 2021 ha sido muy bajo para detectar variantes menores entre la abundancia de la variante Delta. 2. la evolución prolongada en uno o más individuos con infección crónica, similar al origen propuesto para la variante Alfa y la C.1.2, y las formas intermedias que en esos individuos quedaron inadvertidas. 3. zoonosis reversa desde el hombre a un huésped animal, diseminación en esa especie y pasaje nuevo a los humanos. Se seguirán recopilando datos para conocer su origen.

Estas mutaciones, deleciones e inserciones acumuladas tendrían los siguientes efectos: comparando con la variante Delta, el RDB, dominio de unión al receptor, tiene mayor potencial electrostático de superficie (PES) y, al mismo tiempo, una menor afinidad por el receptor ACE-2. El dominio N-terminal tiene menor PES y, también menor afinidad por las balsas lipídicas de la membrana celular. Las balsas son microdominios de menor fluidez que su entorno. Están enriquecidas con colesterol, fosfolípidos saturados y proteínas de membrana. Además, esta variante tiene una reorganización geométrica del sitio de clivaje S1-S2. Se predijo entonces que Ómicron era menos fusogénica y, por lo tanto, menos patógena.

Simultáneamente los epitopes neutralizantes en Ómicron están muy afectados y esto sugirió que las vacunas existentes iban a proveer menor protección contra esta variante1.

Todo lo que hicieron investigadores, epidemiólogos, médicos sanitaristas, médicos asistenciales, laboratorios productores de vacunas y medicamentos ¿fue inútil o una preparación para enfrentar a Ómicron?

Veamos lo que sucedió en Ciudad del Cabo y en Nueva York. En dos lugares con diferente tasa de vacunación. Se comparó la ola epidémica de Ómicron con las anteriores en Ciudad del Cabo. Fue en un contexto de alta seroprevalencia por infecciones previas. Esto, sumado a los niveles alcanzados de vacunación, en teoría ofrecía protección contra formas graves y muerte.

Incluyeron 5144 pacientes de la cuarta ola, 4403, 3902 y 3304 pacientes de las olas tercera, segunda y primera. En la cuarta ola hubo mayor proporción de pacientes de 20 a 39 años de edad. La presencia de comorbilidades fue similar en las cuatro olas. El 11 % de los pacientes de la cuarta ola tenía una infección previa. En la ola tres fue el 3.2 % y en la dos el 1.9 %. En la cuarta ola el 38 % de los pacientes tenía vacunación completa y el 5 % parcial.

En la cuarta ola hubo un 8 % (409/5144) de mortalidad. En las 3 olas precedentes la mortalidad fue del 16.5% (1918/11.609). Esta ola tuvo menor proporción de casos graves y muertes. Hasta un 25 % de esta diferencia puede ser adscripto a la virulencia intrínseca menor de la variante Ómicron.

En la cuarta ola la vacunación fue fuertemente protectora contra la mortalidad. aHR (adjusted Hazard Ratio) de 0.20 (IC 95 % entre 0.09 y 0.43). Un nivel de protección similar de la vacunación completa se vio en la tercera ola (Delta).

Pasamos ahora a lo que sucedió en la ciudad de Nueva York.

La forma de la ola es comparable a la sudafricana. Al momento del reporte un 73 % de los neoyorquinos tenía vacunación completa. El 2 % de los pacientes fueron internados en la ola Ómicron comparando con un 5 % de la ola Delta.

Observamos ahora la protección de la vacunación frente a las internaciones. Las tasas de hospitalización ajustadas en vacunados vs. no vacunados fueron 21.9 x 100 000 vs. 179.8 x 1000.

En la siguiente tabla se muestran los datos de casos acumulados por semana epidemiológica, los internados en UTI por COVID, en cada semana (4ª columna), y el porcentaje total de ocupación en UTI (5ª columna):

Nº de Semana/ Fecha/ Casos/ Int en UTI COVID/ Int total UTI

50 del 2021/ 12/12/21 al 18/12/21/ 29568/ 789/ 35.1 %

51 del 2021/ 19/12/21 al 25/12/21/ 67964/ 809/ 34.3 %

52 del 2021/ 26/12/21 al 01/01/22/ 222009/ 1852/ 38.7 %

02 del 2022/ 06/01/22 al 15/01/22/ 792099/ 1965/ 42.6 %

Nuestra experiencia en Córdoba: Estábamos preparados, lo mejor posible, cuando se produjo la llegada de Ómicron el día 9 de diciembre a Jesús María y Colonia Caroya, en la provincia de Córdoba. Teniendo en cuenta la rapidez evolutiva de la ola Ómicron, mientras sigamos vacunando y manteniendo los cuidados, no nos queda más que esperar.

