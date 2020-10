EL NF-kB COMO RESPONSABLE DEL INICIO DEL DAÑO PULMONAR EN COVID

Actualizado 2 de octubre, 2020

Veintidos científicos, de varias instituciones universitarias de Boston (EE.UU.), Australia, y Mainz (Alemania), acaban de publicar una investigación que señala el importante papel del NF-kB en la fisiopatología del COVID, en especial del daño que se produce en los tejidos pulmonares. NF-kB es un factor nuclear potenciador de las cadenas ligeras kappa de las células B activadas, un complejo proteico que controla la transcripción del ADN.

Huang y col. muestran que las células alveolares de tipo 2 (iAT2s) derivadas de células madres pluripotenciales (iPSC), se pueden utilizar para modelos de infección por COVID-19. Hallan que las células iAT2, en un cultivo de la interfaz aire-líquido, son claves para la infección por SARS-CoV-2, que induce un fenotipo de respuesta inflamatoria rápida, activada por la señalización del factor de transcripción NF-kB.

Utilizando células madres los investigadores desarrollaron células pulmonares a las que sometieron a la infección del SARS-CoV-2, y pudieron desarrollar un modelo de tejido pulmonar tridimensional que emula un alveolo pulmonar humano. De allí la importancia del estudio ya que otras investigaciones utilizan solo células no pulmonares.

Según estos nuevos hallazgos, publicados en Cell Stem Cell, una vez que los alvéolos se infectan con el SARS-CoV-2, se activa la vía NF-kB al mismo tiempo que el virus bloquea la respuesta inmunológica del organismo ante la infección. Varios días después de la infección las células inmunitarias invaden el tejido pulmonar, ya con la mayoría de sus células infectadas, sufriendo los efectos de la importante respuesta inflamatoria desencadenada por el Nf-kB que resulta en la destrucción casi total del tejido pulmonar. Los estudios muestran los daños que produce el virus alterando la membrana nuclear y produciendo cambios significativos en las organelas de la célula.

El trabajo muestra además el adelanto metodológico conseguido por estos autores con el desarrollo de un modelo de alveolos pulmonares. Las células son sembradas en una malla y expuestas al aire por un lado, al igual que las células de los alvéolos, y nutridas por el otro lado como ocurre con los vasos sanguíneos en el pulmón. Sobre estas células y con grandes medidas de seguridad los investigadores instilaron gotas conteniendo el virus, infectándolas desde el aire como ocurre en condiciones naturales.

El descubrimiento del papel del NF-kB lo convierte en un potencial blanco de agentes terapéuticos que podrían ser usados en la etapa inicial de la infección.

