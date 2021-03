EL DPP3 ES UN INDICADOR TEMPRANO DE LOS RESULTADOS A CORTO PLAZO Y LA GRAVEDAD DEL ENFERMO CON SEPSIS

Actualizado 23 de marzo, 2021

Un trabajo publicado en Critical Care destaca al biomarcador Dipeptidyl Peptidase 3 (DPP3) en predecir la evolución de la función orgánica y la supervivencia en enfermos con sepsis y su valor sería superior al de sustancias que se miden en la actualidad como el lactato y la procalcitonina.

Aunque la enzima DPP3 intracelular está involucrada en procesos metabólicos normales la muerte celular masiva conduce a la liberación de DPP3 al torrente sanguíneo que inactiva la angiotensina II que controla la hemodinamia y su disminución conduce a la falla cardiovascular del tono vascular. Esta inestabilidad hemodinámica aumenta en forma muy rápida en la insuficiencia multiorgánica. Ya se había demostrado la utilidad de la medición de DPP3 en el shock cardiogénico y en las quemaduras

El trabajo mencionado, multicéntrico y prospectivo, involucró 585 casos provenientes de cinco países y demuestra que los niveles sanguíneos de DPP3 en el shock séptico están elevados y que los niveles bajos o decrecientes de DPP3 en las primeras 24 horas de ingreso a la UCI predicen una mejora de la función de los órganos y mejores resultados. Por el contrario, los niveles elevados en sangre o en aumento del DPP3 preceden a la injuria orgánica y predicen la necesidad del uso de vasopresores o drogas inotrópicas, ventilación mecánica y de la función renal.

