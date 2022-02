EFICACIA DEL NINTEDANIB EN LAS ENFERMEDADES PULMONARES INTERSTICIALES

Actualizado 24 de febrero, 2022

Un artículo trabajo publicado en Arthritis & Rheumatology revela que el nintedanib, un medicamento que inhibe a varios receptores tirosina quinasa y previene cambios en el tejido pulmonar, es efectivo en las enfermedades pulmonares intersticiales relacionadas con enfermedades autoinmunes fibrosantes, una manifestación común en la artritis reumatoidea.

En el ensayo, 170 pacientes con enfermedades pulmonares intersticiales relacionadas con enfermedades autoinmunes fueron aleatorizados para recibir nintedanib o placebo. Los investigadores evaluaron la capacidad vital forzada (FVC) o la cantidad máxima de aire que se puede exhalar por la fuerza de los pulmones después de inhalar por completo. El FVC es un predictor de mortalidad en este cuadro asociado a enfermedades autoinmunes.

Se incluyeron casos distintos a la fibrosis pulmonar idiopática, con enfermedad pulmonar fibrosante difusa de >10 % de extensión en tomografía computarizada, capacidad vital forzada (FVC) ≥45 % prevista y capacidad de difusión de CO ≥30%–<80% previsto. Los sujetos cumplieron con los criterios definidos por el protocolo para la progresión de la EPI dentro de los 24 meses anteriores a la selección, a pesar del manejo que se consideró apropiado en la práctica clínica. Los datos indican que la tasa de disminución de la CVF durante un año de seguimiento fue de -75.9 ml/año con nintedanib frente a -178.6 ml/año con placebo. Los autores concluyen que este abordaje terapéutico ofrece una estrategia para reducir la morbilidad asociada a estas enfermedades ya que no se dispone de terapias que puedan mitigar la disminución de la función pulmonar en la enfermedad del tejido conectivo con fibrosis progresiva. Matteson EL,Kelly C, Distler JHW et al. Nintedanib in patients with autoimmune disease-related progressive fibrosing interstitial lung diseases: subgroup analysis of the INBUILD trial. Arthritis & Rheumatology. published: 23 February 2022. https://doi.org/10.1002/art.42075