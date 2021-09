DIFERENTES TIPOS DE CÁNCERES SE PROPAGAN A ÁREAS ESPECÍFICAS DEL CEREBRO

Actualizado 20 de septiembre, 2021

La incidencia los tumores cerebrales metastásicos en enfermos con cáncer está entre el 20% y el 45%, un problema fundamental dentro de la complejidad de estas enfermedades.

Un nuevo estudio publicado en el J Neurosurgery sugiere que la región a la que se disemina el cáncer en el cerebro parece ser no aleatoria, sino que depende de dónde se originó el cáncer en el cuerpo. De este modo las células cancerosas podrían tener la capacidad de adaptarse a microambientes regionales en el cerebro que permiten que el cáncer progrese.

Los investigadores de un centro especializado en los EE.UU. analizaron la ubicación de los tumores cerebrales con mayor capacidad de metastizar: melanoma, pulmón, mama y colorrectal.

Utilizaron las coordenadas de 3196 tumores metastásicos cerebrales en 973 pacientes entre 1994 y 2015 tratados con radiocirugía estereostática, un procedimiento mínimamente invasivo que permite definir con exactitud las coordenadas de cada tumor. Con esos datos diseñaron dos modelos matemáticos predictivos para analizar las ubicaciones exactas de las metástasis cerebrales en función de los orígenes primarios del cáncer.

Un modelo mostró que distintas regiones del cerebro eran susceptibles a ciertos tipos de cáncer; otro proporcionó la probabilidad de que cada cáncer metastatizar a en ciertas regiones del cerebro. Ambos modelos arrojaron similares resultados en cuanto a qué áreas del cerebro tenían más probabilidades de desarrollar tumores específicos del cáncer.

Descubrieron que el cáncer de pulmón mostraba una mayor probabilidad de que la metástasis estuviera en los lóbulos parietal y temporal (bilaterales) o en el lóbulo frontal izquierdo. El melanoma tiende a metastiza en los lóbulos frontal derecho, temporal izquierdo y occipital mientras que los tumores de mama, riñón y colon tenían una mayor propensión a diseminarse en el cerebelo y el tronco del encéfalo.

Los hallazgos son importantes no solo porque pueden predecir dónde se puede diseminar un cáncer específico en el cerebro, sino porque también tienen implicaciones sobre cómo crecen los tumores cerebrales.

Los investigadores sugieren que es posible que las células cancerosas tengan la capacidad de adaptarse a microambientes regionales en el cerebro que les permitan colonizar y progresar, mientras que otras áreas del cerebro son inhóspitas para las mismas células y es fundamental entender qué factores (neurotransmisores, factores tróficos, etcétera) facilitan o bloquean el proceso de metástasis y así podría haber una manera de intervenir y prevenir que un cáncer metastatice en primer lugar o tratarlo una vez que se haya propagado .

Neman J, Franklin M, Madaj Z et al. Use of predictive spatial modeling to reveal that primary cancers have distinct central nervous system topography patterns of brain metastasis.J Neurosurg 2021. doi: 10.3171/2021.1.JNS203536. Online ahead of print.

