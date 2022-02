DATOS DE LA INFECCIÓN INICIAL DE COVID-19 POR EXPRESIÓN GÉNICA EN 170 000 CÉLULAS DE LAVADO BRONCOPULMONAR EN UN MODELO ANIMAL

Actualizado 10 de febrero, 2022

¿Qué sucede a nivel unicelular en los primeros días de la infección por SARS-CoV-2 en los pulmones?

Investigadores del Instituto de Investigación Biomédica de Texas y el Centro Nacional de Investigación de Primates del Suroeste (SNPRC), en colaboración con la Universidad de Washington en St. Louis, han aclarado qué células inmunitarias están presentes en los pulmones en los primeros días de la infección por SARS-CoV-2 y qué algunas de esas células están haciendo para combatir el virus. Los hallazgos, informados en Nature Communications ayudarán a guiar el desarrollo de futuros tratamientos para COVID-19.

El equipo secuenció los perfiles de expresión génica de más de 170 000 células individuales para verificar los genes que están activados o desactivados y el papel celular correspondiente. Realizaron la secuenciación longitudinal de ARN unicelular de suspensiones de células de lavado broncoalveolar de macacos Rhesus adultos infectados con SARS-CoV-2 para delinear la dinámica temprana de los cambios en las células, un modelo animal aceptado en estas investigaciones.

El análisis ha arrojado luz sobre un misterio clave durante la pandemia de COVID-19: el papel de las proteínas de señalización interferones tipo I (IFN), esenciales durante la infección.

Los datos indican la aparición de distintas poblaciones de macrófagos y linfocitos T activados por los IFN a los tres días luego de la infección, un dato importante porque a menudo, cuando las personas consultan por estar enfermas, el virus ya está bien establecido y estos primates son el único modelo en el que se puede observar esas respuestas agudas tempranas.

Las poblaciones de macrófagos sensibles a IFN aumentaron la expresión de ACE2 y fueron infectadas por SARS-CoV-2. Un análisis adicional de los genes regulados al alza en los macrófagos reveló una defensa antiviral innata impulsada por IFN y una regulación negativa de la replicación del genoma viral, lo que sugiere un papel destacado de la inmunidad innata impulsada por los macrófagos en la resolución de la infección por SARS-CoV-2. . El compartimento broncoalveolar exhibió cambios dinámicos en el paisaje transcripcional 3 días después de la infección por SARS-CoV-2 (viremia máxima), en relación con 14–17 (fase de recuperación) y antes de la infección (línea de base).

Los estudios indican que la acumulación de distintas poblaciones de macrófagos y linfocitos T que expresan una fuerte firma genética inflamatoria impulsada por interferón a los 3 días postinfección en las células dendríticas plasmocitoides.

Estos datos sobre los primeros días de la infección pueden ser útiles por la alta probabilidad que la próxima pandemia en los próximos 10 años sea causada por otro coronavirus.

