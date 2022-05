CUATRO RECOMENDACIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LA HIPERPOTASEMIA

Actualizado 9 de mayo, 2022

La hiperpotasemia es una condición generalizada, potencialmente letal que afecta a millones de personas y a pesar de la prevalencia y la gravedad de la afección, no existen pautas de consenso sobre su tratamiento. Los autores de un trabajo publicado en el Am J Emergency Medicine realizan una revisión sucinta de los conceptos erróneos más significativos encontrados en la atención de emergencia de la hiperpotasemia. Además discuten y proporcionan cuatro recomendaciones para ayudar a los médicos de urgencias a tomar decisiones seguras y eficaces para el tratamiento de la hiperpotasemia aguda.

Recomendación1: debido al daño potencial y la falta de eficacia, no debe incluirse al Sulfonato de poliestireno de sodio de forma rutinaria en el tratamiento de la hiperpotasemia aguda.

Recomendación 2: un electrocardiograma normal no excluye la hiperpotasemia, sin embargo, se asocia con una menor probabilidad de eventos adversos graves.

Recomendación 3: La solución de Lactato de Ringer es segura y adecuada para su uso en pacientes con hiperpotasemia.

Recomendación 4: El tratamiento con calcio intravenoso está indicado solo para los casos con hiperpotasemia que manifiestan cambios en el ECG

Gupta AA, Self M, Mueller M, Wardi G, Tainter C. Dispelling myths and misconceptions about the treatment of acute hyperkalemia. Am J Emerg Med 2022 Feb;52:85-91. doi: 10.1016/j.ajem.2021.11.030.