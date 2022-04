Actualizado 21 de abril, 2022

Es conocido que un subconjunto de afectados con covid presentan síntomas prolongados de la enfermedad, denominados COVID prolongado o síndrome post-COVID aunque no existe una definición unificadora de esta entidad. El instituto CDC de los EE.UU. utiliza el término para la amplia gama de consecuencias para la salud que están presentes ≥4 semanas después de la infección con síndrome respiratorio agudo grave.

Si bien las mujeres tienen una tasa de mortalidad más baja que los hombres durante la fase aguda de COVID, este estudio indica que las mujeres tienen una mayor probabilidad de experimentar este síndrome (1)

La gravedad de la COVID-19 aguda se ha relacionado con síndrome post-COVID aunque los individuos con enfermedad leve y moderada también pueden padecerlo. Los autores de una reciente revisión publicada en Nature Immunology (2) citan un reciente estudio de jóvenes (16-a 30 años) afectados con COVID, casi el 60% informó síntomas persistentes a los 6 meses, independientemente de la gravedad de la enfermedad inicial.

Aunque múltiples sistemas de órganos pueden ser implicados en la fase aguda de la COVID, las manifestaciones más frecuentes son sistémicas, respiratorias, gastrointestinales, cardiovasculares y neurológicas: fatiga y falta de concentración), alteraciones del sueño, dolor de cabeza crónico, «niebla mental», defectos en la memoria, deterioro del estado de ánimo, dolor, palpitaciones, arritmias y síntomas posturales, disnea y tos.

Los autores discriminan tres posibles mecanismos para explicar la fisiopatología del covid persistente: Persistencia viral, en especial con los signos del sistema gastrointestinal y sistema nervioso central, persistencia de los mecanismos inflamatorios y fenómenos autoinmunitarios.

De acuerdo a esta revisión son necesarios más estudios para descifrar la heterogeneidad molecular del síndrome post-COVID e identificar objetivos farmacológicos precisos.

1. Pelà G, Goldoni M, Solinas E et al. Sex-Related Differences in Long-COVID-19 Syndrome. J Womens Health2022. Mar 25. doi: 10.1089/jwh.2021.0411. Online ahead of print.

2. Mehandru S, Merad M. Pathological sequelae of long-haul COVID. Nat Immunol 2022;23:194-202.