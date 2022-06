CLARA RELACIÓN ENTRE HIPERPARATIROIDISMO PRIMARIO CON FRACTURA ÓSEA, ACCIDENTE CEREBROVASCULAR Y ATAQUE CARDÍACO

Actualizado 21 de junio, 2022

Es conocido que el hiperparatiroidismo primario se relaciona con la osteoporosis y las enfermedades cardiovasculares aunque los estudios son escasos y con pocos casos.

El hiperparatiroidismo primario es un trastorno hormonal común, especialmente entre los ancianos. Es más frecuente en mujeres y afecta a alrededor del 3% de las mujeres posmenopáusicas. En lugar de causar síntomas específicos, a menudo se detecta por los análisis de sangre, que luego muestran niveles elevados de calcio y niveles de hormona paratiroidea normales o elevados. Este equilibrio de calcio alterado en la sangre puede causar daño renal, esquelético y cardiovascular.

Este estudio, publicado en la revista JAMA Network Open, se basa en 16 374 pacientes incluidos que fueron diagnosticados con hiperparatiroidismo primario en algún momento entre 2006 y 2017. Cada uno se comparó con diez individuos de control de la población nacidos en el mismo año, del mismo sexo y residir en el mismo condado. Los centros médicos corresponden a Gran Bretaña, Australia y Suecia.

Los datos indican que el hiperparatiroidismo primario no tratado eleva un 51 % el riesgo de fractura de cadera y un 45 % más de riesgo de ataque cardíaco o accidente cerebrovascular. El riesgo de cálculos renales casi se cuadruplica y, además, el riesgo de muerte se eleva en un 72%.

El estudio indica que la cirugía reduce claramente el riesgo de fracturas por osteoporosis, lesiones por caídas y muerte por eventos cardiovasculares.

Axelsson KF, Wallander M, Johansson H et al. Analysis of Comorbidities, Clinical Outcomes, and Parathyroidectomy in Adults With Primary Hyperparathyroidism. JAMA Netw Open. 2022 Jun 1;5(6):e2215396. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2022.15396.