Actualizado 6 de noviembre, 2024

Una nueva investigación publicada en la revista Circulation sugiere que añadir una pequeña cantidad de actividad física, como caminar cuesta arriba o subir escaleras, a tu rutina diaria podría ayudar a reducir la presión arterial.

El estudio fue realizado por una colaboración académica internacional liderada por la Universidad de Sídney y el University College London.

Se estimó que solo cinco minutos de actividad al día podrían reducir potencialmente la presión arterial. Además, reemplazar comportamientos sedentarios con 20-27 minutos de ejercicio al día, como caminar cuesta arriba, subir escaleras, correr o andar en bicicleta, también podría llevar a una reducción clínicamente significativa de la presión arterial.

El equipo de investigación analizó datos de salud de 14,761 voluntarios para observar cómo el reemplazo de un tipo de comportamiento de movimiento por otro durante el día se asocia con la presión arterial. Cada participante utilizó un dispositivo acelerómetro portátil en el muslo para medir su actividad y presión arterial a lo largo del día y la noche.

La actividad diaria se dividió en seis categorías: sueño, comportamiento sedentario (como estar sentado), caminar despacio, caminar rápido, estar de pie y ejercicios más vigorosos como correr, andar en bicicleta o subir escaleras.

El equipo modeló estadísticamente lo que sucedería si un individuo cambiara diferentes cantidades de un comportamiento por otro, con el fin de estimar el efecto sobre la presión arterial en cada escenario, y encontraron que reemplazar el comportamiento sedentario con 20-27 minutos de ejercicio al día podría reducir potencialmente las enfermedades cardiovasculares hasta en un 28% a nivel poblacional.

Los autores concluyeron que, independientemente de la capacidad física, no hace falta mucho tiempo para lograr un efecto positivo en la presión arterial. Lo que hace único a nuestro enfoque del ejercicio es que incluye todas las actividades físicas similares al ejercicio, desde correr para tomar el autobús o hacer un mandado en bicicleta, muchas de las cuales pueden integrarse en las rutinas diarias.

Blodgett, J., Stamatakis, E., Hamer, M., et al, ‘Device-measured 24-hour movement behaviours and blood pressure: a six-part compositional individual participant data analysis in the ProPASS Consortium’. Circulation 2024 Nov 6. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.124.069820. Online ahead of print