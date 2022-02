CÉLULAS RESPONSABLES DE LA EVOLUCIÓN DE ULCERAS DEL PIE DIABÉTICO

Actualizado 27 de enero, 2022

Es sabido que las ulceraciones del pie diabético son una complicación devastadora que afecta a más del 15 por ciento de las personas con diabetes y provoca más de 70 000 amputaciones de extremidades inferiores por año solo en los Estados Unidos. En particular, se espera que más de la mitad de los afectados que se someten a amputaciones debido a ulceraciones del pie diabético mueran dentro de los cinco años, una tasa de mortalidad más alta que la mayoría de los cánceres. Sin embargo, los procesos biológicos que intervienen en las ulceraciones del pie diabético son poco conocidos.

Para obtener una mejor comprensión de las causas de las úlceras del pie diabético y cómo se pueden tratar, los investigadores del Centro Médico Beth Israel Deaconess (BIDMC) y la Facultad de Medicina de Emory, EE.UU. compararon las células extraídas de pacientes con úlceras que sanaron con las extraídas de pacientes cuyas úlceras no logró sanar, así como a las células tomadas de la piel intacta del antebrazo en pacientes con y sin diabetes. Los científicos mapearon el panorama celular en las úlceras del pie diabético de los curados y no curados utilizando una tecnología de vanguardia, análisis de secuenciación de ARN de una sola célula, que proporciona una una minuciosa información de la función celular y el desarrollo de la enfermedad al revelar la expresión génica en células individuales en tejidos compuestos por varios tipos de células.

Varios tipos de células, incluidas las células endoteliales, los fibroblastos, los queratinocitos y las células inmunitarias, desempeñan un papel importante en el proceso de cicatrización de heridas aunque , aunque se sabe poco sobre su participación en la cicatrización deficiente de las úlceras del pie diabético.

Los estudios señalan una abundancia de fibroblastos que sobreexpresan MMP1, MMP3, MMP11, HIF1A, CHI3L1, and TNFAIP6 en las úlceras curadas y una mayor abundancia de macrófagos M1 en las personas curadas y de macrófagos M2 en los no curados. os nuevos datos sugieren que estos subtipos de fibroblastos específicos son actores clave en la curación de estas úlceras y por lo tanto apuntar a estas células podría ser una opción terapéutica.

Si bien preliminares, los datos serán un recurso valioso para la investigación de la diabetes, la dermatología y la cicatrización de heridas y podrían servir como base para diseñar experimentos para la evaluación de intervenciones terapéuticas.

Theocharidis, G., Thomas, B.E., Sarkar, D. et al. Single cell transcriptomic landscape of diabetic foot ulcers. Nat Commun 13, 181 (2022). https://doi.org/10.1038/s41467-021-27801-8