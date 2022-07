BRENTUXIMAB VEDOTIN MEJORA LA SUPERVIVENCIA GENERAL EN PACIENTES CON LINFOMA DE HODGKIN

Actualizado 14 de julio, 2022

Un estudio dirigido por investigadores del Centro Integral del Cáncer de la Clínica Mayo de los EE.UU. descubrió que la adición de brentuximab vedotin al tratamiento de quimioterapia estándar mejora la supervivencia general en pacientes con linfoma de Hodgkin, en comparación con el estándar actual de quimioterapia sola. Los resultados fueron publicados en el New England Journal of Medicine.

Al contrario de lo que se pensaba anteriormente, la investigación muestra que la selección de una terapia inicial que incluye brentuximab vedotin tiene un impacto positivo en la supervivencia general en pacientes con linfoma de Hodgkin en etapa avanzada, independientemente de otros tratamientos administrados más adelante en el curso de la atención.

Por lo tanto, la adición de un conjugado de anticuerpo y fármaco, brentuximab vedotin, a la quimioterapia estándar en pacientes con linfoma de Hodgkin clásico en estadio avanzado mejoró la supervivencia general de los pacientes con linfoma de Hodgkin, en comparación con los pacientes que recibieron quimioterapia estándar sola.

Los investigadores también evaluaron las toxicidades a largo plazo de brentuximab vedotin. Descubrieron que la neuropatía por la adición del fármaco al tratamiento se resolvió con el tiempo. Además, la cantidad de embarazos posteriores no se vio afectada negativamente con la adición del nuevo agente. Sorprendentemente, las segundas neoplasias malignas, incluidos otros linfomas, se observaron con menos frecuencia en el brazo del ensayo con brentuximab vedotin + la medicación estándar modificada.

Ansell SM, Radford J, Connors JM et al. Overall Survival with Brentuximab Vedotin in Stage III or IV Hodgkin’s Lymphoma. N Engl J Med. 2022 Jul 13. doi: 10.1056/NEJMoa2206125.