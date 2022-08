ASOCIACIÓN ENTRE DOSIS ALTAS DE INSULINA E INCIDENCIA DE CÁNCER

Actualizado 30 de julio, 2022

Es discutida la idea que las personas con diabetes tipo 1 tienen una mayor incidencia de cáncer en comparación con las personas sin diabetes. Un nuevo estudio publicado en JAMA Oncology refuerza la idea de una asociación positiva.

En la Research letter se analizó la correlación entre la dosis diaria de insulina y la incidencia de cáncer entre afectados con diabetes tipo 1 encontró que una dosis más alta de insulina se asocia en forma positiva con la incidencia de cáncer y que la asociación es más fuerte entre aquellos con resistencia a la insulina.

En el estudio realizado en los laboratorios Merck Research Labs, Mercks and Co, Inc. en West Point, Pensilvania, se analizaron las asociaciones de más de 50 factores de riesgo comunes, como tabaquismo, el consumo de alcohol, el ejercicio, el riesgo metabólico factores, uso de medicamentos y antecedentes familiares con incidencia de cáncer en 1.303 afectados con diabetes tipo 1 cuyos datos se recopilaron durante 28 años.

Según el documento, cuando la dosis diaria de insulina se clasifica en tres grupos, baja: menos de 0.5; medio: mayor o igual a 0.5 o menor a 0.8; y alto: mayor o igual a 0.8 unidades/kg por día, los cocientes de riesgos instantáneos fueron significativamente más altos en el grupo de dosis alta frente al de dosis baja. La incidencia de cáncer fue de 2.11, 2.,87 y 2.91 por 1000 personas en los grupos de dosis de insulina baja, media y alta.

Los resultados muestran que los factores metabólicos tradicionales como la obesidad, el valor de la hemoglobina A1c y la presión sanguínea no se asocian con la incidencia del cáncer.

Los autores señalan la necesidad de obtener más datos con muestras más grandes ysugieren que los médicos deberían equilibrar el riesgo potencial de cáncer al tratar a pacientes con diabetes tipo 1 con una dosis diaria alta de insulina o mejorar la sensibilidad a la insulina.

Zhong W, Yuanjie Mao Y. Daily Insulin Dose and Cancer Risk Among Patients With Type 1 Diabetes. JAMA Oncol 2022 Jul 28. doi: 10.1001/jamaoncol.2022.2960. Online ahead of print.