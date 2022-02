ASOCIACIÓN DE ENFERMEDAD MENTAL Y COMIENZO DE LA DEMENCIA EN UN ESTUDIO DE 1.7 MILLONES DE PERSONAS EN NUEVA ZELANDA SEGUIDOS POR 30 AÑOS

Actualizado 16 de febrero, 2022

Los trastornos mentales son una categoría subestimada de factores de riesgo modificables para la demencia. Un grupo de investigadores de Nueva Zelanda quiso contestar a una pregunta básica : si los trastornos mentales anteceden a la demencia en la población.

Aprovechando los datos del registro de salud nacional de 1.7 millones de ciudadanos de Nueva Zelanda de 21 a 60 años al inicio del estudio analizaron las asociaciones entre la gama completa de trastornos mentales y demencia posterior a lo largo de 3 décadas (1988-2018).

Los datos indican que las personas con trastornos mentales en los primeros años de vida tenían un riesgo elevado de demencia posterior y de inicio de demencia más joven. Las asociaciones fueron evidentes entre diferentes condiciones psiquiátricas, para la enfermedad de Alzheimer y todas las demás demencias, y después de tener en cuenta las enfermedades físicas preexistentes y las privaciones socioeconómicas.

Los estudiados tenían entre 21 y 60 años al inicio del estudio y el 51% eran hombres. En relación con las personas sin un trastorno mental, las personas con un cuadro mental tenían un mayor riesgo de desarrollar demencia posterior (riesgo relativo [RR], 4,24. Entre las personas con demencia, las que tenían un trastorno mental desarrollaron este cuadro 5.6 años antes que las que no tenían un trastorno mental.

Las asociaciones estuvieron presentes entre diferentes tipos de trastornos mentales y conductas autolesivas. El RR varió de 2.93 para trastornos neuróticos a 6.20 para trastornos psicóticos, y fueron evidentes para la enfermedad de Alzheimer (RR, 2.76 y todas las demás demencias (RR, 5.85).

Los autores concluyen que este estudio a larga escala señala que es imperativo el tratamiento de los trastornos mentales en los primeros años de vida para mejorar las condiciones neurodegenerativas y extender la calidad de vida en la vejez.

Richmond-Rakerd LS, D’Souza S, Milne BJ et al. Longitudinal Associations of Mental Disorders With Dementia. 30-Year Analysis of 1.7 Million New Zealand Citizens. JAMA Psychiatry. Published online February 16, 2022. doi:10.1001/jamapsychiatry.2021.4377