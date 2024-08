Actualizado 15 de agosto, 2024

Las reacciones adversas cutáneas graves (cADRs) son reacciones de hipersensibilidad a medicamentos potencialmente mortales que afectan la piel y los órganos internos. Los antibióticos son una causa reconocida de estas reacciones, pero no se han comparado los riesgos relativos entre las clases de antibióticos.

El objetivo de un trabajo publicado en JAMA fue explorar el riesgo de cADRs graves asociados con los antibióticos orales comúnmente recetados y caracterizar los resultados de los pacientes hospitalizados por ellas.

La publicación se refiere a un estudio de casos y controles utilizando bases de datos basadas en la población entre adultos de 66 años o más que recibieron al menos 1 antibiótico oral entre 2002 y 2022 en Ontario, Canadá. Los casos fueron aquellos que tuvieron una visita a la sala de emergencias (ED) u hospitalización por cADRs graves dentro de los 60 días posteriores a la prescripción.

Durante el período de estudio de 20 años, se identificaron a 21 758 adultos mayores (edad media, 75 años; 64% mujeres) que tuvieron una visita a la ED o hospitalización por cADRs graves después de la terapia con antibióticos y a 87 025 controles emparejados que no lo hicieron. En el análisis principal, los antibióticos sulfonamídicos y las cefalosporinas mostraron la asociación más fuerte con cADRs graves en comparación con los macrólidos. Se evidenciaron asociaciones adicionales con nitrofurantoína, penicilinas y fluoroquinolonas. La tasa cruda de visitas a la ED o hospitalización por cADRs fue más alta para las cefalosporinas (4.92 por 1000 prescripciones) y los antibióticos sulfonamídicos (3.22 por 1000 prescripciones). Entre los 2852 pacientes de casos hospitalizados por cADRs, la duración media de la estancia fue de 6 días, el 9.6% requirió traslado a una unidad de cuidados críticos y el 5.3% falleció en el hospital.

Los autores concluyen que los antibióticos orales comúnmente recetados están asociados con un aumento del riesgo de cADRs graves en comparación con los macrólidos, siendo los sulfonamídicos y las cefalosporinas los que presentan el mayor riesgo.

Lee EY, Gomes E, Drucker AM et al. Oral Antibiotics and Risk of Serious Cutaneous Adverse Drug Reactions. JAMA. 2024; 10.1001/jama.2024.11437.