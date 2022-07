ADVERTENCIA OFICIAL DE LOS EE.UU. POR SUPLEMENTOS DIETÉTICOS Y VITAMÍNICOS, MINERALES Y MULTIVITAMINAS PARA PREVENIR ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR Y CÁNCER

Actualizado 30 de junio, 2022

Según datos de la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición, el 52% de los adultos estadounidenses encuestados informaron haber usado al menos 1 suplemento dietético en los 30 días anteriores y el 31 % informaron haber usado un suplemento multivitamínico y mineral. La razón más citada para el uso de suplementos es para la salud y el bienestar general y para llenar los vacíos de nutrientes en la dieta.

Las enfermedades cardiovasculares y el cáncer son las 2 principales causas de muerte y cuenta combinada aproximadamente la mitad de todas las muertes en los EE. UU. anualmente. La inflamación y el estrés oxidativo han demostrado tener un papel tanto en las enfermedades cardiovasculares como en el cáncer, y la dieta los suplementos pueden tener efectos antiinflamatorios y antioxidantes.

Para actualizar su recomendación de 2014, el Grupo de trabajo de servicios preventivos de EE. UU.

(USPSTF) encargó una revisión de la evidencia (1) sobre la eficacia de la suplementación con

nutrientes individuales, pares de nutrientes funcionalmente relacionados o multivitaminas para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, cáncer y mortalidad en la población adulta general, así como los daños de la suplementación.

La conclusión es que USPSTF recomienda no usar suplemento de betacaroteno o vitamina E para la prevención de enfermedades cardiovasculares o cáncer. (Recomendación D) El USPSTF concluye que la evidencia actual es insuficiente para evaluar el balance de beneficios y daños del uso de suplementos multivitamínicos para la prevención de enfermedades cardiovasculares enfermedad o cáncer. También es insuficiente para evaluar el balance de beneficios y daños del uso de una sola vitamina o suplementos de nutrientes combinados (que no sean betacaroteno y vitamina E) para la prevención de enfermedades cardiovasculares o cáncer.

La FDA emitió recientemente cartas de advertencia (2) para 10 empresas por vender suplementos dietéticos adulterados. Algunos de los suplementos contenían nuevos ingredientes dietéticos para los cuales la FDA no había aprobado la precomercialización requerida, mientras que otros contenían aditivos alimentarios inseguros. Los suplementos vendidos por las empresas que recibieron cartas de advertencia contenían 1 o más de estos ingredientes: 5-alfa-hidroxi-laxogenina,higenamina, clorhidrato de higenamina (HCl), hordenina, hordenina HCl y

octopamina.

1.-US Preventive Services Task Force, Mangione CM, Barry MJ, Nicholson WK, Cabana M, Chelmow D, Coker TR, Davis EM, Donahue KE, Doubeni CA, Jaén CR, Kubik M, Li L, Ogedegbe G, Pbert L, Ruiz JM, Stevermer J, Wong JB. Vitamin, Mineral, and Multivitamin Supplementation to Prevent Cardiovascular Disease and Cancer: US Preventive Services Task Force Recommendation Statement. JAMA. 2022 Jun 21;327(23):2326-2333. doi: 10.1001/jama.2022.8970. PMID: 35727271. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35727271/

2.-Rubin R. Dietary Supplement Sellers Receive Warnings. JAMA. 2022 Jun 21;327(23):2281. doi: 10.1001/jama.2022.9179. PMID: 35727291. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35727291/