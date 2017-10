RIESGOS DE INFECCIONES POR MICOBACTERIAS NO TUBERCULOSAS CON LOS ESTEROIDES DE INHALACIÓN ORAL

Actualizado 21 de septiembre 2017

El asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) afecta a cientos de miles de personas en todo el mundo. Gran parte de estos afectados son tratados con corticoesteroides en forma de inhaladores orales para reducir los síntomas y mejorar la función respiratoria.

Un estudio reciente publicado en el European Respiratory Journal analizó los efectos de la inhalación oral de diversos esteroides entre ellos la fluticasona en más de 400 000 personas mayores de 66 años con asma o EPOC a lo largo de los años 2001-2013. Partiendo de la base que esta medicación conlleva el riesgo de promover neumonía, los investigadores de diversos centros del Canadá hallaron que su uso aumentaba el riesgo por un factor de dos de contraer infecciones pulmonares por micobacterias no tuberculosas, conocidas por presentar resistencia a numerosos antibióticos y de difícil tratamiento.

El efecto adverso era mayor con las dosis acumuladas a lo largo de más de un año y observado en especial con la fluticasona pero no con la budesonida. Los autores recomiendan que los médicos deban estar advertidos de estos efectos adversos, utilizar la mínima dosis de estos medicamentos y seleccionando los enfermos con EPOC sometidos a ellos.

