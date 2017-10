LA EDAD DE LOS ERITROCITOS NO MODIFICA EL RESULTADO DE LA TRANSFUSIÓN EN ENFERMOS ADULTOS EN ESTADO CRÍTICO

Actualizado, 3 de octubre de 2017

El trabajo publicado en e l NEJM fue diseñado para evaluar si la edad de los eritrocitos transfundidos afectaba el resultado de los enfermos en estado crítico. El estudio que se extendió por cuatro años abarcó 59 centros en cinco países, Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, Finlandia y Arabia Saudita.

Se incluyeron personas mayores de 18 años que estaban internadas por lo menos 24 horas en los servicios de terapia intensiva. Se excluyeron aquellos enfermos que habían recibido ya una transfusión, o para ser operados con cirugía cardíaca, cánceres hematológicos, trasplantados, embarazos complicados o enfermos en los que se esperaba su fallecimiento en 24 horas.

Se formaron dos grupos iguales del total de 5000 casos estudiados (edad mayor de 18 años). A un grupo se los transfundió con eritrocitos almacenados durante 12 días y el asegundo 24 días. Analizaron la mortalidad por todas causas a los 90 días. Los resultados obtenidos no mostraron diferencias entre los dos grupos: 24.8% y 24.1 % de mortalidad.

