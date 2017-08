EL CANNABIDIOL PARA EL TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DE DRAVET

Actualizado 29 de mayo, 2017

Las mutaciones en la subunidad α del canal de sodio NaV1 ejemplifican la gravedad del fenotipo resultante de acuerdo al tipo de mutación que la afecte. Así las mutaciones con cambio de sentido (missense) reducen la funcionalidad del canal y provocan trastornos en los niños afectados que pueden ir desde las convulsiones febriles pasando por convulsiones generalizadas y llegar a un cuadro muy grave, el síndrome de Dravet en el que se agregan defectos en el desarrollo cognitivo, ataxia y movimientos mioclónicos. En principio, no sería esperable un aumento en la excitabilidad neuronal cuando disminuye la actividad de este canal, pero el resultado se entiende cuando se demuestra que esta disminución en la corriente de Na de las neuronas conectadas a interneuronas inhibitorias resulta en un aumento en la excitabilidad cerebral.

Un trabajo publicado hace pocos días por Devinsky et al. estudió el efecto del cannabidiol en 120 niños y adultos con síndrome de Dravet. En el estudio doble ciego, se administro cannabidiol en forma oral con una dosis diaria 20 mg/kg de peso o placebo. Los enfermos continuaron además con su medicación antiepiléptica. Se comparó la frecuencia de crisis epilépticas durante 14 semanas respecto a las 4 semanas previas al inicio del tratamiento. La mediana de crisis mensuales disminuyó de 12.4 a 5.9 con el cannabidiol mientras que no tuvo efecto el placebo. Sólo el 5 % de los enfermos no presentó crisis con el cannabidiol. Los principales efectos adversos incluyeron diarrea, fatiga, somnolencia, vómitos y cambios en los análisis de función hepática.

Catterall WA. Structure and function of voltage-gated sodium channels at atomic resolution. Exp Physiol 2014 ; 99:35-51.

Devinsky O, Cross JH, Laux L et al. Trial of Cannabidiol for Drug-Resistant Seizures in the Dravet Syndrome. N Engl J Med 2017 ;376:2011-20.

———————–