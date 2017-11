EFECTO PROTECTOR DE LA ASPIRINA EN BAJAS DOSIS SOBRE LA APARICIÓN DE VARIOS TIPOS DE TUMORES

Actualizado 31 de octubre, 2017

En un resumen presentado el 30 de octubre de este año en la 25 Reunión Europea de Gastroenterología en Barcelona, España, se presentó un estudio con el efecto protector de la aspirina en la incidencia de varios tipos de tumores. El estudio fue realizado en Hong Kong y reunió datos de unos 619 000 casos, de los cuales un tercio consumió aspirina y los dos tercios restantes utilizados como controles. Se incluyeron aquellas personas (media 68 años en ambos grupos) que habían consumido entre 80-100 mg diarios de aspirina al menos durante seis meses entre los años 2000 y 2004 (media de utilización: 7.7 años) y la incidencia de tumores seguida hasta 2013. Los resultados muestran una reducción del 24 al 47 % de los tumores gastrointestinales incluyendo el colorrectal. Además del efecto preventivo en el aparato digestivo la utilización de la aspirina redujo también la aparición de cáncer de pulmón (35 %), próstata (14 %) y leucemias (24 %) y no tuvo efectos en los tumores de mama, vejiga, riñón y mieloma múltiple. Se debe tener en cuenta que la información brindada está tomada del resumen presentado y hasta ahora la única fuente disponible.

