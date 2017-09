UN NUEVO TRATAMIENTO PARA LA HIPERTENSIÓN PULMONAR

Actualizado 5 de septiembre, 2017

La hipertensión pulmonar es una enfermedad progresiva que lleva a la falla cardíaca derecha y muerte en un periodo que va de los 5 a 7 años de diagnosticada. Hasta el momento no existe un tratamiento definido y eficaz. Se han utilizado antagonistas del receptor de endotelinas, inhibidores de la fosfofiesterasa, entre otros. Un nuevo trabajo abre la posibilidad que el uso del carvedilol un beta bloqueante no específico se posicione como el mejor tratamiento disponible en la actualidad. El estudio doble ciego y aleatorizado fue realizado en la Cleveland Clinic de los EE.UU. incluyendo 30 enfermos con este cuadro de tipo idiopático o asociado a otras entidades como enfermedades del tejido conectivo o defectos congénitos o por el virus HIV. Se les suministró carvedilol en dosis que fueron de 3.125 mg dos veces al día hasta un máximo de 50 mg diarios.

Los resultados analizados luego de seis meses indican que la reducción en la frecuencia cardíaca por el carvedilol fue bien tolerada. Se comprobó la no modificación en la marcha de 6 minutos con una más rápida recuperación de la frecuencia cardíaca, una reducción de la actividad glicolítica del ventrículo derecho y un aumento en la densidad de receptores adrenérgicos.

Los autores concluyen que estos primeros resultados confieren al carvedilol benficiosos efectos clínicos y mecánicos en la hipertensión pulmonar y que deben proseguirse con un mayor número de casos.

Farha S, Saygin D, Park MM et al. Pulmonary arterial hypertension treatment with carvedilol for heart failure: a randomized controlled trial. JCI Insight 2017 Aug 17;2(16). pii: 95240. doi: 10.1172/jci.insight.95240. [Epub ahead of print]