VALOR PREDICTIVO DE LA HIPONATREMIA EN LA EVOLUCIÓN DEL COVID 19

Actualizado 4 de diciembre, 2021

Es sabido que la hiponatremia es el trastorno electrolítico más común en pacientes hospitalizados. Está presente en cerca del 30% de los enfermos con neumonía. La hiponatremia puede ser debida a procesos inflamatorios por estímulos no osmóticos para la producción de vasopresina y es un factor de riesgo de muerte en pacientes hospitalizados en general.

La hipótesis de un reciente artículo publicado en Frontiers in Medicine es que la hiponatremia relacionada con una inflamación grave podría ser otro factor pronóstico para los malos resultados en enfermos con COVID 19. Los autores del trabajo pertenecen al Hospital Posadas y a diversos centros de los EE.UU.

En el estudio se evaluaron en forma prospectiva- de allí la importancia de la investigación- la prevalencia y gravedad de la hiponatremia entre los hospitalizados por COVID-19, su asociación con enfermedades inflamatorias, análisis clínicos hospitalarios y mortalidad.

Se analizaron 799 internados en el Hospital Posadas, mayores de 60 años, por COVID-19, entre el 7 de marzo y el 7 de noviembre de 2020 con una o más comorbilidades o inmunosupresión, compromiso pulmonar unilateral o bilateral, o menos de 95% de saturación de oxígeno.

En el 46% de los internados se evidenció una moderada hiponatremia (131 -135 mEq/L). Los datos analizados indican que la hiponatremia leve al ingreso es común, se asocia con trastornos sistémicos y es un predictor independiente de mortalidad con un aumento de 2.76 veces en relación a los internados con valores normales de natremia. La sobrevida a los 30 días fue menor en los internados con hiponatremia respecto a los enfermos con normonatremia: 22 días vs. 27 días.

