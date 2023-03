VALOR DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA PREDECIR BROTES DE ACTIVIDAD DE COLITIS ULCEROSA

Actualizado 15 de marzo, 2023

En un artículo publicado en Gastroenterology, se probó una herramienta de diagnóstico de inteligencia artificial (IA) que permite la lectura de biopsias digitalizadas tomadas durante la colonoscopía.

El sistema pudo predecir el riesgo de brotes de colitis ulcerosa, una afección con recaídas y remisiones que hacen difícil determinar el pronóstico de la enfermedad. El sistema se entrenó en biopsias digitalizadas existentes y pudo detectar actividad relacionada con la colitis ulcerosa con un 89 % de precisión para obtener resultados positivos. También fue capaz de identificar marcadores de actividad inflamatoria y cicatrización en la misma zona en la que se tomaron biopsias con un 80 % de precisión, porcentaje similar al de los patólogos.

De esta manera se ha dado un paso importante en la estandarización de la evaluación histológica en tiempo real de la actividad de la enfermedad de colitis ulcerosa. Los autores enfatizan que el modelo proporciona apoyo analítico a los médicos cuando estudian enfermos con mayor riesgo de síntomas de recaída y curso de la enfermedad.

Iacucci M, Parigi TL, Del Amor R et al. Artificial Intelligence enabled histological prediction of remission or activity and clinical outcomes in ulcerative colitis. Gastroenterology 20233;S0016-5085(23)00216-0. doi: 10.1053/j.gastro.2023.02.031. Online ahead of print.