VALOR DE LA INDEPENDENCIA EN LA SALUD MENTAL DE LOS NIÑOS

Actualizado 9 de marzo, 2023

En los EE.UU. la ansiedad y la depresión entre los niños y adolescentes en edad escolar en los Estados Unidos es muy frecuente y en 2021, la salud mental de niños, niñas y adolescentes fue declarada emergencia nacional. Aunque se cree que una variedad de causas contribuyen a esta disminución de la salud mental, un nuevo estudio publicado en el J Pediatrics realizado por especialistas en el desarrollo infantil apunta a un «juego de niños» independiente. Los nuevos estudios demuestran que la disminución ha sido continua durante al menos las últimas cinco o seis décadas.

El enfoque del trabajo es singular, ya que trata sobre una posible causa que no ha siso discutida o tenida en cuenta por los profesionales de la salud y los responsables de llevar a cabo la educación y la salud en el país. La tesis apunta a que una causa principal del aumento de los trastornos mentales es una disminución – durante décadas- en las oportunidades para que los niños y adolescentes jueguen, deambulen y participen en otras actividades de forma independiente de la supervisión de los adultos. Enfatizan el hecho que las actividades independientes pueden promover el desarrollo mental y el bienestar tanto a través de efectos inmediatos, como fuente directa de satisfacción, como a largo plazo. Todo esto serían los fundamentos para tratar con eficacia las tensiones de la vida.

Los hallazgos sugieren que el aumento de los trastornos de salud mental se atribuye a una disminución durante décadas en las oportunidades para que los niños y adolescentes jueguen, deambulen y participen en actividades independientes de la supervisión y el control directos de los adultos. La supervisión exagerada de los adultos los ha privado de la independencia que necesitan para la salud mental, lo que contribuye a niveles récord de ansiedad, depresión y suicidio entre los jóvenes.

Destacan que los padres son advertidos sobre los peligros que pueden ocurrirles a los niños sin supervisión y el valor de un alto rendimiento en la escuela sin prestar atención de que si los niños van a crecer bien adaptados, necesitan oportunidades cada vez mayores para la actividad independiente, incluido el juego autodirigido y deben recibir señales que se confía en ellos. Los niños necesitan sentir que pueden lidiar efectivamente con el mundo real, no solo con el mundo de la escuela.

El estudio también mostró que la libertad de los niños para participar en actividades que implican cierto grado de riesgo y responsabilidad personal lejos de los adultos también ha disminuido a lo largo de las décadas. Estas actividades ayudan a proteger a los niños de desarrollar fobias y reducen la ansiedad futura al aumentar la confianza en sí mismos para enfrentar emergencias.

El artículo sugiere formas en que esto se puede lograr en el mundo actual y formas en que los pediatras, los médicos de familia y los encargados de formular políticas públicas pueden ayudar a promover dicho cambio.

Gray P, Lancy DF, Bjorklund DF. Decline in Independent Activity as a Cause of Decline in Children’s Mental Wellbeing: Summary of the Evidence. J Pediatr 2023 Feb 23;S0022-3476(23)00111-7. doi: 10.1016/j.jpeds.2023.02.004. Online ahead of print.