Actualizado 26 de agosto, 2025

Como un servicio al lector ofrecemos un resumen de un artículo publicado en 2023 sobre la utilización del magnesio, una decisión que tienen que tomar numerosos médicos acerca del pedido ejercido por las propias personas que lo consultan.

Como se verá la información es limitada y no hemos encontrado trabajos sobre el tema con estadística significativa acerca de los numerosos efectos beneficiosos atribuidos al uso del magnesio. Muchas de las afirmaciones —sobre efectos beneficiosos, aunque interesantes— aún son especulativas o requieren validación clínica: efectos protectores cardiovasculares, antioxidantes e influencia de la forma química.

Costello y colaboradores revisan el límite máximo tolerable de 350 mg/día para magnesio proveniente de suplementos, establecido en 1997 por el Institute of Medicine (IOM), debido a que se consideró que este nivel podría provocar diarrea en individuos susceptibles

Los autores consultaron la base MEDLINE por estudios clínicos entre 1997 y 2022 con suplementos de magnesio como único ingrediente, y en la base de datos de eventos adversos de la FDA para evaluar la seguridad de dosis superiores al límite máximo tolerable.

De los 10 estudios identificados (5 ensayos controlados aleatorizados y 5 meta-análisis), siete de ellos mostraron que ingestas entre 128 y 1 200 mg/d no resultaron en una mayor incidencia de diarrea comparado con placebo

En cuanto a los informes de la FDA, se atribuyeron solo 40 casos de eventos gastrointestinales a productos de magnesio aislados en el periodo 2004–2022, y solo un tercio de esos mencionaron diarrea.

Los autores argumentan que muchos individuos no alcanzan la ingesta recomendada (EAR o RDA) de magnesio únicamente con la dieta, lo cual podría favorecer un estado de déficit latente vinculado a hipertensión, enfermedades cardiovasculares o alteraciones metabólicas. Este dato respalda la idea de que el límite máximo actual podría estar limitando la suplementación segura necesaria para corregir esa deficiencia encubierta.

El artículo aclara explícitamente que la eficacia de la suplementación con magnesio está fuera del alcance de este trabajo y no es abordada y por lo tanto, no presenta evidencia (probada o no probada) sobre efectos del magnesio en otras afecciones más allá de la diarrea y la discusión sobre el déficit latente y su relación general con enfermedades crónicas — todo ello sin reclamos específicos ni pruebas incluidas en este artículo.

Costello R, Rosanoff A, Nielsen F, West C. Perspective: Call for Re-evaluation of the Tolerable Upper Intake Level for Magnesium Supplementation in Adults. Adv Nutr 2023;14:973-82.