UTILIDAD DEL TELMISARTAN EN ENFERMOS CON COVID-19

Actualizado 18 de junio, 2021

Un estudio realizado en nuestro país concluye que el telmisartán en dosis mayores a las habituales como fármaco antihipertensivo es seguro y podría reducir la morbilidad y la mortalidad por sus efectos antiinflamatorios en internados con SARS -CoV-2.

Se efectuó un ensayo multicéntrico, aleatorizado con pacientes de 18 años de edad hospitalizados con Covid-19 con 4 o menos días desde el inicio de los. Los criterios de exclusión fueron el ingreso previo a una unidad de cuidados intensivos y el uso de bloqueantes del receptor de angiotensina o inhibidores de la ECA. Los casos se dividieron dos grupos, 80 en el grupo de atención corriente y 78 en el grupo de telmisartán (80 mg dos veces al día) agregado al grupo de atención control. Los resultados primarios fueron los niveles plasmáticos de proteína C reactiva (PCR) en el día 5 y 8 después de la aleatorización. Los resultados secundarios incluyeron el tiempo hasta el alta dentro de los 15 días, el ingreso a la UCI y la muerte a los 15 y 30 días.

El análisis de Kaplan-Meier mostró que los enfermos tratados con telmisartán tenían una mediana de tiempo hasta el alta más baja y los valores de proteína C reactiva eran menores. La muerte al día 30 se redujo en el grupo tratado con telmisartán (control 22.5 % 16/71; telmisartán 4.3%, 3/70 participantes; p = 0,0023) mientras que el empleo de ventilación mecánica y la muerte se redujeron con el tratamiento con telmisartán en los días 15 y 30. No se informaron eventos adversos.

Duarte M, Pelorosso F, Nicolosi LN et al. Telmisartan for treatment of Covid-19 patients: An open multicenter randomized clinical trial. EclinicalMedicine VOLUME 37, 100962, JULY 01, 2021. https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2021.1009622589-5370