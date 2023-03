UTILIDAD DEL CHATBOT PARA PROPORCIONAR INFORMACIÓN ACERCA DEL CÁNCER

Actualizado 18 de marzo, 2023

Es conocido que las personas recurren cada vez más a Internet para obtener información sobre el cáncer aunque la información errónea sobre el cáncer e información dañina siguen siendo una seria preocupación. Los chatbots y otros sistemas de inteligencia artificial se han vuelto cada vez más populares en los últimos años por brindar información y asistencia.Los chatbots son aplicaciones software que simulan mantener una conversación con una persona al proveer respuestas automáticas.

Un estudio en el Journal of The National Cancer Institute Cancer Spectrum analizó los chatbots a medida que se vuelven recursos populares para obtener información sobre el cáncer. En este caso emplearon el CHATGPT de la empresa OpenAI de los EE.UU Los investigadores descubrieron que estos recursos brindan información precisa cuando se les pregunta sobre mitos y conceptos erróneos comunes sobre el cáncer.

Evaluaron la precisión de la información sobre el cáncer en ChatGPT en comparación con las respuestas del Instituto Nacional del Cáncer (NCI) mediante el uso de las preguntas en la página web «Mitos y conceptos erróneos comunes sobre el cáncer». Johnson y su equipo encontraron que el 97% de las respuestas eran correctas.

En general, los resultados sugieren que la salida de ChatGPT proporciona información precisa sobre mitos y conceptos erróneos comunes sobre el cáncer sin proporcionar información errónea o dañina a los usuarios. Sin embargo, este hallazgo viene con algunas advertencias, incluida la preocupación del equipo de que algunas de las respuestas de ChatGPT podrían interpretarse incorrectamente y por eso deben continuar los estudios acerca de estas nuevas herramientas de la comunicación.

Johnson SK, King AJ,Warner EL et al. Using ChatGPT to evaluate cancer myths and misconceptions: artificial intelligence and cancer information. JNCI Cancer Spectr 2023;7(2):pkad015. doi: 10.1093/jncics/pkad015.