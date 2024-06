UNA PINTURA INSECTICIDA PARA COMBATIR LOS BROTES DE ZIKA Y DENGUE

Actualizado 24 de junio, 2024

En Cabo Verde, frente a la costa occidental de África, las enfermedades transmitidas por vectores han sido prevalentes durante siglos, en parte debido a la ubicación geográfica y el clima de la isla. Un grupo de investigación sobre enfermedades tropicales de la Universidad Jean Piaget de Cabo Verde se propuso probar la eficacia de formulaciones de pintura insecticida para reforzar el programa nacional existente que busca minimizar la ocurrencia de brotes de enfermedades. Los resultados han sido publicados en la revista Frontiers in Tropical Diseases (1).

En un ensayo de campo a gran escala, voluntarios capacitados pintaron 228 casas en vecindarios vulnerables a las enfermedades transmitidas por mosquitos. Esto se debe a un drenaje insuficiente que conduce a inundaciones en la temporada de lluvias y una mala gestión de las aguas residuales. Además, muchas residencias en Cabo Verde almacenan agua debido a un suministro insuficiente e interrumpido de agua, y el almacenamiento de agua a menudo no es seguro.

Se realizaron bioensayos para registrar la mortalidad de los mosquitos A. aegypti después de exponerlos durante media hora a la pintura insecticida.

Un año después de pintar las casas una de las pinturas con insecticidas denominada VESTA superaba el umbral de eficiencia de la OMS, que es del 80%. La pintura funciona liberando muy pequeñas cantidades de insecticida Transflutrina durante un largo período, lo que la hace más sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Se aclara la necesidad de aplicar meticulosamente la pintura en dos capas para asegurar que no pierda su efectividad.

Los investigadores no registraron ningún efecto grave de la pintura en la salud de los residentes. Los efectos adversos reportados por algunos residentes incluyeron irritación leve de ojos o nariz (10%) y dolor de cabeza (4%).

INESFLY VESTA es una pintura insecticida en base acuosa que lleva en suspensión microcápsulas poliméricas de insecticida (2).

