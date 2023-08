UNA NUEVA VACUNA DESARROLLADA EN ARGENTINA, CON ALTA SEGURIDAD E INMUNOGENICIDAD CONTRA NUEVAS VARIANTES DE SARS-COV-2, PUEDE SER EMPLEADA COMO REFUERZO

Actualizado 19 de agosto, 2023

Nature Communications del 28 de julio último presenta los resultados que prueban la seguridad e inmunogenicidad de una vacuna contra variante Gamma de SARS-CoV-2. Esta vacuna, ARVAC GC, fue desarrollada por un equipo formado por investigadores del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas (UNSAM), Escuela de Bio y Nanotecnologías (EByN), INBIRS-CONICET, Facultad de Medicina UBA, Fundación Pablo Cassará, y el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, entre otros.

ARVAC CG exhibe un perfil de seguridad satisfactorio, una respuesta de refuerzo robusta y amplia de anticuerpos neutralizantes contra la cepa ancestral de SARS-CoV-2 y las variantes preocupantes Gamma, Delta, Omicron BA.1 y Omicron BA.5 y un efecto de refuerzo de la inmunidad de células T en sujetos previamente inmunizados con diferentes plataformas de vacunas COVID-19.

Si bien en la primera etapa de la pandemia varias vacunas demostraron su eficacia para proteger contra la enfermedad grave, hospitalizaciones y muerte por COVID-19, el acceso a ellas, de Argentina y de otros muchos países, fue muy limitado, por los altos costos y escasa disponibilidad. Se debieron emplear entonces varias plataformas, vacunas inactivadas (BBIBP-CorV), con vectores virales (Sputnik V, AZD1222, CanSino) y otras de ARNm (BNT162b2 y mRNA-1273). Se logró así una cobertura de la población con la serie completa de vacunas primarias. Sin embargo, debido a la disminución de la inmunidad y la aparición de variantes virales de escape inmunitario altamente transmisibles, esos programas de vacunación contra el COVID-19 de dos dosis, no fueron suficientes para prevenir infecciones causadas por las nuevas variantes. El refuerzo con vacunas adaptadas a esas variantes es necesario para mantener la protección e inducir respuestas inmunitarias fuertes y amplias.

ARVAC CG es un candidato vacunal proteico basado en el dominio de unión al receptor (RBD), con hidróxido de aluminio como adyuvante, diseñado y producido en la Argentina para ser utilizado como refuerzo o vacuna primaria contra el SARS-CoV-2. Está adaptada a la variante de preocupación (VOC) Gamma SARS CoV-2, altamente evasiva. Los estudios previos en ratones indicaron que es más inmunogénica e induce una respuesta de anticuerpos más amplia que la vacuna ancestral.

En este informe provisional, se presentan los datos de seguridad e inmunogenicidad después de una dosis de refuerzo de la vacuna ARVAC CG, en un estudio de fase 1 en humanos. ARVAC CG exhibió un perfil de seguridad satisfactorio, una respuesta de refuerzo robusta y amplia de anticuerpos neutralizantes contra la cepa ancestral de SARS-CoV-2, la variante Gamma y otros COV (Delta, Omicron BA.1 y Omicron BA.5) y un refuerzo en la inmunidad celular T, al usarse como refuerzo en personas previamente inmunizadas con diferentes plataformas de vacunas COVID-19.

Referencia

Karina A. Pasquevich, Lorena M. Coria, Ana Ceballos, et al. Safety and immunogenicity of a SARS-CoV-2 Gamma variant RBD-based protein adjuvanted vaccine used as booster in healthy adults. Nature Communications (2023) 14:4551.