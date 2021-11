UNA NOTA DEL LANCET RESPIRATORY MEDICINE SOBRE LA DURACIÓN DE LA INMUNIDAD PARA EL SARS-COV-2 PROMOVIDA POR LAS VACUNAS

Actualizado 2 de noviembre, 2021

Muchas naciones están buscando el lanzamiento de vacunas contra el SARS-CoV-2 como una estrategia de salida de las restricciones sin precedentes relacionadas con COVID-19. Sin embargo, el éxito de esta estrategia depende fundamentalmente de la duración de la inmunidad protectora resultante tanto de la infección natural como de la vacunación.

En la sección Personal View, la revista Lancet Resp Med publicó una nota con los siguientes puntos clave. Como un servicio a los lectores traducimos los puntos clave de la nota.

• La duración y amplitud de la respuesta humoral a la infección por SARS-CoV-2 varía notablemente según la edad y la gravedad con respuestas neutralizantes detectables presentes hasta 1 año después de la infección; durante muchos meses después de la recuperación de la infección las células B de memoria promovidas contra la proteína de pico viral y su dominio de unión al receptor son capaces de generar una potente neutralización de los anticuerpos tras la re exposición viral.

• La evidencia obtenida en modelos animales, estudios de casos de pacientes y de grandes estudios observacionales sugieren que el tiempo para la reinfección es de aproximadamente 5 a 12 meses, en los individuos que inicialmente fueron seropositivos para IgG.

• La respuesta mediada por células parece ser más poliepitópicas que el del sistema humoral, y la magnitud de la respuesta es mayor en pacientes más jóvenes con enfermedad menos grave. La respuesta de las células T persiste durante 5-8 meses después de la infección y puede dispararse incluso en presencia de bajos títulos de anticuerpos neutralizantes reduciendo la gravedad de la reinfección.

• La vacunación provoca una respuesta inmune específica de mayor especificidad y magnitud que la inmunidad natural, pero los nuevos datos señalan que la neutralización viral y la eficacia de las vacunas se ven afectadas con la aparición de nuevas variantes virales.

• Dada la considerable frecuencia de mutaciones en el epítopo viral, es probable que las vacunas contra el SARS-CoV-2 deberán actualizarse en forma estacional o anual para mantener una adecuada inmunidad poblacional como sucede con otras infecciones virales. Pueden ser necesarias otras medidas para prevenir la aparición de nuevos brotes de importancia y así reducir la incidencia de enfermedades.

Milne G, Hames T, Scotton Ch et al. Does infection with or vaccination against SARS-CoV-2 lead to lasting immunity? Lancet Respir Med 2021 Published Online October 21, 2021 https://doi.org/10.1016/ S2213-2600(21)00407-0