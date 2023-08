UNA FORMA SIMPLE DE REDUCIR LOS ERRORES MÉDICOS: CONECTAR MÉDICOS CON OTROS MÉDICOS

Actualizado 9 de agosto 2023

Cerca de 100.000 estadounidenses mueren cada año debido a errores médicos y recientes estudios señalan que 10 – 15% de todas las decisiones clínicas con respecto al diagnóstico y tratamiento del paciente son incorrectas.

Un equipo de investigadores de la Universidad de Pensilvania, ha encontrado una forma sencilla y eficaz de reducir los errores en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes: utilizar redes estructuradas para conectar médicos con otros médicos. Los datos que involucran unos 3000 médicos fueron publicados en el Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

El dato más relevante es que hallaron que los médicos a quienes se les mostraban las decisiones de diagnóstico de sus pares de forma anónima, eran dos veces más precisos en sus recomendaciones que los médicos que tomaban sus propias decisiones. En otras palabras los médicos cometen menos errores cuando cuentan con una red de apoyo. En este caso a través de una aplicación que crearon y distribuyeron en la App Store de Apple.

Los autores advierten que el gran riesgo de estas redes de intercambio de información es que, si bien algunos médicos pueden mejorar, podría haber un efecto promedio que llevaría a mejores médicos a tomar peores decisiones. Pero eso no es lo que sucede. En lugar de retroceder a la media, hay una mejora constante: los peores médicos mejoran, mientras que los mejores no empeoran.

Los investigadores encontraron que la precisión general de las decisiones de los médicos aumentó el doble en las redes que en los grupos de control. Además, entre los médicos con peor desempeño inicial, las redes produjeron un aumento del 15 % sobre los controles en la fracción de médicos que finalmente hicieron la recomendación correcta. Además se esforzaron por reclutar médicos de diversas edades, especialidades, experiencia y ubicaciones geográficas para el análisis de los datos.

Descubrieron que las redes igualitarias anonimizadas borraban las barreras de estatus y antigüedad que, según los investigadores, restringen muchas facetas del aprendizaje en las redes médicas. Cada prueba experimental tomó menos de 20 minutos y las redes no tienen por qué ser enormes. De hecho, 40 miembros es ideal ya que los rendimientos crecientes por encima de eso, por ej. De 40 a 4000, son mínimos.

Centola D, Becker J, Zhang J et al. Experimental evidence for structured information-sharing networks reducing medical errors . Proc Natl Acad Sci U S A. 2023 Aug;120(31):e2108290120. doi: 10.1073/pnas.2108290120. Epub 2023 Jul 24.