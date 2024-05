UNA DE CADA CINCO PERSONAS CON INTENTOS DE SUICIDIO NO TIENE UN DIAGNÓSTICO PSIQUIÁTRICO

Actualizado 12 de abril, 2024

Las estadísticas señalan que no todas las personas que mueren por suicidio tienen un diagnóstico psiquiátrico y muy poco se sabe sobre eso en las personas con intentos de suicidio a lo largo de su vida y que aparentemente están sanas desde el punto de vista psiquiátrico. Si tales intentos de suicidio son comunes conocer estos datos es importante para la detección de riesgo de suicidio, la investigación, la política y la nosología del suicidio.

Un estudio publicado tuvo como objetivo estimar el porcentaje de personas con intentos de suicidio a lo largo de su vida cuyo primer intento ocurrió antes del inicio de cualquier trastorno psiquiátrico. Para eso se realizó un estudio transversal con datos del Estudio Epidemiológico Nacional de Adicciones y Condiciones Relacionadas III de EE. UU. (NESARC-III e incluyó a personas con intentos de suicidio a lo largo de su vida que tenían entre 20 y 65 años al momento de la administración de la encuesta (abril de 2012 a junio de 2013). Los análisis se realizaron de abril a agosto de 2023.

El resultado principal fue la presencia o ausencia de un trastorno psiquiátrico antes del primer intento de suicidio a lo largo de la vida. Entre las personas con intentos de suicidio a lo largo de la vida, se calculó el porcentaje y el IC del 95% de aquellos cuyo primer intento de suicidio ocurrió antes del inicio de cualquier trastorno psiquiátrico aparente. Se realizaron análisis separados para hombres, mujeres y 3 grupos de edad (20 a <35, 35-50 y >50 a 65 años).

En la muestra total de 36 309 encuestados, 1948 personas tuvieron intentos de suicidio a lo largo de su vida; el 67% eran mujeres, y el 6.2% no tenía diagnósticos psiquiátricos aparentes cuando se realizó la encuesta. Además, el 13% realizó su primer intento de suicidio antes del inicio del trastorno psiquiátrico. Por lo tanto, se estimó que el 20% de los encuestados intentaron suicidarse por primera vez sin un trastorno psiquiátrico precedente. No se detectaron diferencias significativas por edad o sexo en el porcentaje de aquellos con intentos de suicidio a lo largo de la vida sin trastornos psiquiátricos, aunque las mujeres tenían más probabilidades que los hombres de intentar suicidarse en el año de inicio del trastorno psiquiátrico (15% vs. 9%), y los intentos fueron menos frecuentes entre aquellos mayores de 50 a 65 años (3.9% vs. 6.1% para 35-50 años y 6.2% para 20 a <35 años). Los autores concluyen que el 20% de las personas que intentaron suicidarse lo hicieron a pesar de no cumplir con los criterios para un trastorno psiquiátrico precedente. Este hallazgo desafía las nociones clínicas sobre quién está en riesgo de comportamiento suicida y plantea preguntas sobre la seguridad de limitar la detección del riesgo de suicidio a poblaciones psiquiátricas. Oquendo MA, Wall M, Wang S, Olfson M, Blanco C. Lifetime Suicide Attempts in Otherwise Psychiatrically Healthy Individuals. JAMA Psychiatry 2024 Feb 21:e235672. doi: 10.1001/jamapsychiatry.2023.5672. Online ahead of print.