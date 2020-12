UN SISTEMA PARA PREDECIR EPILEPSIAS

Actualizado 9 diciembre 2020

Un tercio de los enfermos de epilepsia se resisten al tratamiento de esta enfermedad neurológica que afecta al 1% de la población. La imprevisibilidad de los ataques epilépticos es una desventaja grave para los pacientes. El inicio de las convulsiones es impredecible y ha sido objeto de investigaciones infructuosas desde la década de 1970. La naturaleza imprevisible de la enfermedad hace que los pacientes se vean obligados a tomar medicamentos y / o ajustar su estilo de vida. Las convulsiones no parecen estar precedidas de señales de advertencia obvias que faciliten la predicción. La frecuencia, dependiendo del individuo, varía de una vez al año a una vez al día.

Neurocientíficos de Suiza y EE. UU. Han logrado desarrollar una técnica que puede predecir las convulsiones entre uno y varios días de anticipación. Al registrar la actividad neuronal durante al menos seis meses utilizando un dispositivo implantado directamente en el cerebro, es posible detectar ciclos individuales de actividad epiléptica y proporcionar información sobre la probabilidad de un ataque futuro.

Esta imprevisibilidad está asociada a una amenaza permanente que obliga a los pacientes a tomar medicación a diario, en muchos casos, les impide participar en determinados deportes y esta condición también puede afectar tu salud mental. Los tratamientos existentes a menudo son difíciles de soportar: dependen de medicamentos con numerosos efectos secundarios potenciales para reducir la excitabilidad neuronal y, a veces, implican neurocirugía para eliminar el foco epiléptico. Además, una cuarta parte de los pacientes no responden a estos tratamientos, lo que significa que deben aprender a controlar la cronicidad de su enfermedad.

Los investigadores recopilaron datos de la actividad cerebral durante varios años utilizando dispositivos implantados en el cerebro de enfermos con epilepsia y confirmaron la existencia de ciclos de actividad epiléptica cerebral que les permitió conocer un fenómeno conocido como el «estado pro-ictal» en el que la probabilidad de aparición de una convulsión es alta y la asemejan al pronóstico del tiempo utilizado en meteorología

Los neurocientíficos adaptaron estos modelos matemáticos a las descargas epilépticas para saber si anunciaban o inhibían una convulsión. Para aumentar la confiabilidad predictiva, se requirieron registros de la actividad cerebral durante períodos muy largos. Con este enfoque, se pudieron determinar los frentes con una alta probabilidad de convulsiones que duran varios días para la mayoría de los pacientes, lo que hace posible predecir las convulsiones con varios días de antelación en algunos. Con los datos de actividad cerebral recopilados durante períodos de al menos seis meses, la predicción de convulsiones es informativa para dos tercios de los pacientes. Este procedimiento permite la transmisión de datos en tiempo real en un servidor o directamente en un microprocesador con un pequeño dispositivo implantable en el cráneo.

Proix T, Truccolo W, Leguia MG et al. Forecasting seizure risk in adults with focal epilepsy: a development and validation study. Published:December 17, 2020DOI:https://doi.org/10.1016/S1474-4422(20)30396-3