UN MEDICAMENTO EXPERIMENTAL (32-134D) QUE INHIBE O PREVIENE LA ENFERMEDAD DIABÉTICA EN EL OJO

Actualizado 2 de junio, 2023.

Las afecciones oculares que causan pérdida de la visión son complicaciones comunes de la diabetes y afectan a millones de personas en todo el mundo. El tratamiento actual tanto para la retinopatía diabética proliferativa como para el edema macular diabético incluye inyecciones oculares con terapias anti-factor de crecimiento endotelial vascular (anti-VEGF). Las terapias anti-VEGF pueden detener el crecimiento y la pérdida de liquido por los vasos sanguíneos en la retina en pacientes con diabetes. Sin embargo, estos tratamientos no son efectivos en muchos casos y pueden causar efectos secundarios con el uso prolongado, como un aumento de la presión ocular interna o daños en el tejido ocular.

En un estudio, publicado en el Journal of Clinical Investigation, los investigadores de la Johns Hopkins Medicine presentan evidencias de que un fármaco experimental puede prevenir o retardar la pérdida de visión en personas con diabetes.

Los resultados provienen de un estudio que utilizó organoides retinales humanos y de ratón y líneas celulares oculares. El equipo se centró en modelos de dos afecciones oculares diabéticas comunes: la retinopatía diabética proliferativa y el edema macular diabético, que afectan la retina. En la retinopatía diabética proliferativa, los nuevos vasos sanguíneos crecen demasiado en la superficie de la retina, lo que provoca sangrado o desprendimiento de retina y pérdida profunda de la visión. En el edema macular diabético, los vasos sanguíneos del ojo pierden líquido, lo que provoca la inflamación de la retina central y daña las células de la retina.

Los resultados del estudio muestran que un compuesto llamado 32-134D, que anteriormente se demostró que ralentiza el crecimiento del tumor hepático en ratones, previno la enfermedad vascular retiniana diabética al disminuir los niveles de una proteína llamada HIF, o factor inducible por hipoxia.

HIF, un tipo de proteína conocida como factor de transcripción, tiene la capacidad de activar o desactivar ciertos genes, incluido el factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF), en todo el cuerpo. En el ojo, los niveles elevados de HIF hacen que genes como VEGF aumenten la producción de vasos sanguíneos y la fuga en la retina, lo que contribuye a la pérdida de la visión.

Para probar 32-134D, los investigadores dosificaron múltiples tipos de líneas celulares de la retina humana asociadas con la expresión de proteínas que promueven la producción y la fuga de vasos sanguíneos. Cuando midieron los genes regulados por HIF en células tratadas con 32-134D, encontraron que su expresión había regresado a niveles casi normales, lo cual es suficiente para detener la creación de nuevos vasos sanguíneos y mantener la integridad estructural de los vasos sanguíneos.

Zhang J, Sharma D, Dinabandhu A et al. Targeting hypoxia-inducible factors with 32-134D safely and effectively treats diabetic eye disease in mice. J Clin Invest 2023 May 25;e163290. doi: 10.1172/JCI163290. Online ahead of print.