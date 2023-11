UN ESTUDIO GENÓMICO VINCULA EL ABUSO DE CANNABIS CON MÚLTIPLES PROBLEMAS DE SALUD

Actualizado 22 de noviembre 2023

Un análisis realizado em la Universidad de Yale, EE.UU señala que los genomas de más de 1 millón de personas permiten identificar la biología subyacente del trastorno por consumo de cannabis y sus vínculos con trastornos psiquiátricos, el abuso de otras sustancias como el tabaco y posiblemente incluso un riesgo elevado de desarrollar cáncer de pulmón. .

Consumir cannabis de forma recreativa es legal en al menos 8 países, y 48 países han legalizado el uso medicinal de la droga para afecciones que incluyen dolor crónico, cáncer y epilepsia. Pero un tercio de las personas que consumen cannabis acaban volviéndose adictas o consumiendo la droga de forma perjudicial para su salud. Aproximadamente un tercio de las personas que consumen marihuana desarrollan un trastorno por consumo de cannabis, que se define como un patrón problemático de consumo de cannabis que conduce a un deterioro o malestar clínicamente significativo.

Para el estudio, los investigadores examinaron un conjunto de variantes genéticas de todo el genoma en individuos de múltiples grupos de ascendencia inscritos en un programa de Veteranos ,una de las bases de datos genéticas más grandes del mundo, e incorporaron información adicional de varias otras bases de datos genómicas. . Pudieron identificar docenas de variantes genéticas relacionadas con el trastorno por consumo de cannabis y una variedad de problemas de salud y de comportamiento asociados con el trastorno por consumo de cannabis.

Los nuevos hallazgos ofrecen información sobre los factores genéticos que subyacen a este fenómeno y otros riesgos para la salud potencialmente relacionados, ya que encontraron que variantes de genes que codifican tres tipos diferentes de receptores en las neuronas se asociaron con un riesgo elevado de desarrollar un trastorno por consumo de cannabis.

Por otro lado, describen que estas variantes relacionadas con el trastorno por consumo de cannabis también estaban asociadas con el desarrollo de cáncer de pulmón aunque son necesarios más estudios para separar los efectos que el consumo de tabaco y otros factores .

