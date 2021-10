UN COMPUESTO QUE BLOQUEA LAS METASTASIS DEL CANCER COLORRECTAL

Actualizado 6 de octubre 2021

Un estudio publicado en la revista Science Advances,proveniente de la Universidad Rockefeller ha identificado una pequeña molécula que, podría administrarse junto a las quimioterapias estándar para evitar la metástasis del cáncer colorrectal.

En estudios realizados en ratones el compuesto, RGX-202, bloquea un transportador del que dependen las células cancerosas para acumular energía mediante la fosfocreatina.

Los hallazgos ya han dado lugar a un ensayo clínico en humanos y podrían dar lugar a una nueva terapia que aumente las tasas de supervivencia de múltiples cánceres gastrointestinales.

En 2016, los investigadores del mismo laboratorio notaron que las células de cáncer colorrectal producían una enzima única dentro de sus células. Allí, la enzima convertiría el metabolito creatina, abundante en el espacio extracelular, en fosfocreatina, que las células cancerosas finalmente importarían de regreso a través de sus membranas. La fosfocreatina rica en energía es uno de los pocos compuestos que las células pueden utilizar para producir energía en ausencia de oxígenocomo ocurre en los tumores gastrointestinales.

