TRES TRABAJOS QUE REFLEJAN EL EFECTO DE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN LA SALUD HUMANA

Actualizado 5 de julio, 2023

El cambio climático ha provocado cambios sustanciales en la temperatura ambiente extrema y aumentos en la mortalidad. El estudio Global Burden of Disease ha identificado las temperaturas no óptimas entre los principales factores de riesgo de mortalidad en todo el mundo. Un análisis global reciente mostró que el 9.4 % de todas las muertes se pueden atribuirse a temperaturas no óptimas altas y bajas, entre ellos se demostró que tanto las temperaturas ambientales altas como las bajas contribuyen a la mortalidad por enfermedades cardiovasculares por ejemplo.

Presentamos tres trabajos que relacionan las temperaturas con diversas enfermedades.

En uno de ellos se recopilaron datos unificados dentro de la Red Colaborativa de Ciudades y Países Múltiples para ensamblar una base de datos de recuentos diarios de causas cardiovasculares específicas de muerte de 567 ciudades en 27 países en 5 continentes en períodos superpuestos que van desde 1979 hasta 2019. Sudamérica estuvo representada por investigadores de Uruguay y Brasil.

Las temperaturas ambientales diarias específicas se obtuvieron de estaciones meteorológicas y modelos de reanálisis climático. Para investigar las asociaciones de mortalidad cardiovascular con temperaturas extremas de calor y frío, se ajustaron modelos cruzados de casos en cada ciudad y se compararon percentiles de temperatura extrema con la temperatura mínima de mortalidad en cada localidad. El exceso de muertes se calculó para un rango de días con temperaturas extremas.

Los análisis incluyeron muertes (n, casos en millones) por cualquier causa cardiovascular (n= 32 millones), cardiopatía isquémica (11.7), accidente cerebrovascular (9), insuficiencia cardíaca (3.7) y arritmias (0.7). En los percentiles de temperatura extrema, el calor (percentil 99) y el frío (percentil 1) se asociaron con un mayor riesgo de morir por cualquier causa cardiovascular, cardiopatía isquémica, accidente cerebrovascular e insuficiencia cardíaca en comparación con la temperatura mínima de mortalidad, que es la temperatura asociada con menor mortalidad.

En un rango de temperaturas extremas, los días cálidos (por encima del percentil 97.5) y los días fríos (por debajo del percentil 25) representaron 2.2 2,3 y 9,1 excesos de muertes por cada 1000 muertes cardiovasculares, respectivamente. La insuficiencia cardíaca se asoció con la mayor proporción de muertes en exceso por días de calor y frío extremos con 2.6 y 12.8 3,1 por cada 1000 muertes por insuficiencia cardíaca, respectivamente.

Alahmad B, Khraishah H, Royé D et al. Associations Between Extreme Temperatures and Cardiovascular Cause-Specific Mortality: Results From 27 Countries. Circulation 2023;147:35-46.

Zhao Q, Guo Y, Ye T et al. Global, regional, and national burden of mortality associated with non-optimal ambient temperatures from 2000 to 2019: a three-stage modelling study. Lancet Planet Health.2021;5:e415–e425. doi: 10.1016/S2542-5196(21)00081-4

En otro artículo se comprobó que los eventos climáticos extremos se asociaron con riesgos crecientes de resultados generales de asma con riesgos relativos de 1.18 veces para eventos de asma, 1.10 veces para síntomas de asma y 1.09 veces para diagnósticos de asma. Los eventos meteorológicos extremos se asociaron con un mayor riesgo de exacerbación aguda del asma con índices de riesgo de visitas al departamento de emergencias por asma de 1.25 veces, de ingresos hospitalarios por asma de 1.10 veces, de visitas ambulatorias por asma de 1.19 veces y de mortalidad por asma de 2.10 veces .Además, un aumento de los fenómenos meteorológicos extremos incrementó los índices de riesgo de episodios de asma en 1.19 veces en los niños y 1.29 veces en las mujeres. Las tormentas eléctricas aumentaron la tasa de riesgo de eventos de asma en 1.24 veces. Los autores concluyen que los eventos climáticos extremos aumentaron el riesgo de morbilidad y mortalidad por asma en niños y mujeres en particular.

Makrufardi F, Manullang A, Rusmawatiningtyas D et al. Extreme weather and asthma: a systematic review and meta-analysis. Eur Respir Rev 2023;32(168):230019. doi: 10.1183/16000617.0019-2023. Print 2023 Jun 30.

El tercer metanálisis evaluó la asociación entre las condiciones climáticas y el dolor por osteoartritis (OA). Se incluyeron estudios observacionales que exploraron todas las condiciones climáticas asociadas con la intensidad del dolor. Se utilizó una síntesis de la mejor y sobre la base de resultados homogéneos, se sintetizaron las puntuaciones Z de Fisher derivadas del tamaño del efecto de la temperatura (T), la presión barométrica (PB) o la humedad relativa (HR) relacionadas con el dolor de la osteoartritis (OA) y se transformaron aún más en los coeficientes de correlación (resumen r) en metanálisis.

Se incluyeron un total de 14 estudios que informaron hallazgos consistentes de que los factores climáticos en general, incluido cualquier tipo de condición meteorológica, estaban asociados con el dolor de la OA. Posteriormente, se incluyeron en metanálisis cuantitativos 3 estudios sobre PB o T y 5 estudios sobre HR con el dolor de la OA. Tanto PB (Z de Fisher combinado = 0.37; resumen r = 0.35 como HR (Z de Fisher combinado = 0.10; resumen r = 0.086) se relacionaron positivamente con el dolor por OA, mientras que la T se relacionó negativamente con el dolor por OA (Z de Fisher combinado = -0.38; resumen r = -0.36.

Los autores concluyen que en este estudio, los factores climáticos en general se asociaron significativamente con el dolor de la OA. Muchas personas con osteoartritis piensan que su dolor en las articulaciones se ve afectado por el clima, mientras que la asociación entre el dolor de la OA y las condiciones climáticas aún no está clara. La presión barométrica y la humedad relativa se correlacionaron positivamente con la intensidad del dolor por OA, mientras que la temperatura se correlacionó negativamente con el dolor por OA.

Wang L, Xu Q, Chen Y et al. Associations between weather conditions and osteoarthritis pain: a systematic review and meta-analysis. Ann Med 2023;55(1):2196439. doi: 10.1080/07853890.2023.2196439.