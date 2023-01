TRATAMIENTO DEL MELANOMA CON LINFOCITOS INFILTRADORES DE TUMORES (TILs)

Actualizado 7 de enero 2023

Grupos académicos de los Países Bajos y Dinamarca retoman la idea iniciada por Rosemberg en los años 80 de utilizar Linfocitos Infiltradores de Tumores (TILs ) e inician un estudio fase 3 multicéntrico con el antecedente de respuestas promisorias en estudios fase 1 y 2.

Sabiendo que la terapia inmunológica seleccionada ha mejorado el tratamiento en pacientes con melanoma avanzado y que a pesar de esto, aproximadamente la mitad de estos pacientes no tienen un beneficio duradero, realizan este estudio, para pacientes con melanomas estadios IIIC y IV no extirpables.

Se randomizaron 168 afectados , la mitad recibieron ipilimumab 3mg/kd/peso y otros la infusión de TILs precedida por quimioterapia deplesora pero no mieloablativa y sucedida por altas dosis de IL2. El primer control fue la sobrevida libre de enfermedad. Esta fue de 7.2 meses para el grupo TILs y de 3.1 meses para el grupo del ipilimumab con una diferencia significativa para el mismo grupo en el radio de peligro de progresión de la enfermedad.

La media de promedio de sobrevida de la enfermedad fue de 25.8 meses para los pacientes tratados con TILs y 18.9 meses para los de ipilimumab .

Los efectos adversos grado 3 o mayores ocurrieron en todos los pacientes que recibieron TILs, la mayoría fueron relacionados a la quimioterapia mielosupresión y las altas dosis de IL2. En el grupo de ipilimuman fueron del el 57%.

La conclusión es que los pacientes con melanoma avanzado que recibieron TILs tuvieron una sobrevida libre de progresión significativamente mayor que los que recibieron ipilimumab.

En un editorial publicado en el mismo número del NEJM , el Dr G Coukos, comenta que este estudio de fase 3 llena un déficit en la investigación del tratamiento con TILs. Los resultados obtenidos obligan a plantear el debate médico sobre esta línea de tratamiento que podría ser importante en el melanoma avanzado ya que presenta alta respuesta y gran tiempo de control de la enfermedad.

Considera que se debe procurar la mejora de la preparación y la selección de los linfocitos peritumorales específicos que tengan propiedades antitumorales y la disminución de los efectos colaterales la mayoría de los cuales se adjudican a la quimioterapia linfodepresora y la gran dosis de IL2 que se debe administrar para este tratamiento.

