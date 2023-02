¿TOMA DIURNA O NOCTURNA DE LOS ANTIHIPERTENSIVOS?

Actualizado 8 de febrero, 2023

Se ha sugerido que la dosificación vespertina de la medicación antihipertensiva es más efectiva que la dosificación matutina para normalizar el ritmo diurno, reducir la presión sanguínea en 24 horas y prevenir las secuelas cardiovasculares a largo plazo de la hipertensión. Estos datos provienen de ensayos clínicos aleatorizados hasta ahora limitados y la información disponible es controvertida. Dado este problema ,el Lancet ha publicado un nuevo ensayo denominado TIME (Treatment in Morning versus Evening) cuyos resultados señalan que el tiempo de dosificación no debe ser una consideración importante al aconsejar a la mayoría de los pacientes sobre el control de su presión arterial. En su lugar, los médicos deben centrarse en seleccionar los medicamentos apropiados y apoyar el cumplimiento de los planes de tratamiento acordados.

El estudio TIME fue prospectivo que reclutó en Gran Bretaña a adultos (≥18 años) con hipertensión y que tomaban al menos un medicamento antihipertensivo. Los participantes ueron asignados al azar (1:1), sin restricción para tomar todos sus medicamentos antihipertensivos habituales por la mañana (6-10 am) o por la noche (20-24 h). Los participantes fueron seguidos por el criterio principal de valoración compuesto de muerte vascular u hospitalización por infarto de miocardio no fatal o accidente cerebrovascular no fatal.

Entre el 17 de diciembre de 2011 y el 5 de junio de 2018, se examinaron 24 610 personas en los dos grupos. La edad media fue de 65 años, 57% eran hombres; 90% eran blancos y el 13% tenían una enfermedad cardiovascular previa. Al final del seguimiento del estudio (31 de marzo de 2021. Se produjo un evento de criterio de valoración principal en 362 (3.4 %) con el tratamiento vespertino y 390 (3.7 %) asignados al tratamiento matutino. No se identificaron problemas de seguridad.

El estudio concluye que la dosis nocturna de la medicación antihipertensiva habitual no fue diferente de la dosis matutina en términos de resultados cardiovasculares importantes. Se debe aconsejar a los pacientes que pueden tomar sus medicamentos antihipertensivos regulares en un momento conveniente que minimice cualquier efecto indeseable.

Mackenzie IS, Rogers A, Poulter NR et al. Cardiovascular outcomes in adults with hypertension with evening versus morning dosing of usual antihypertensives in the UK (TIME study): a prospective, randomised, open-label, blinded-endpoint clinical trial. Lancet 2022; 400:1417-25.