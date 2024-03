TIEMPO DE REVERSIÓN DE ANTICOAGULACIÓN EN LA HEMORRAGIA INTRACEREBRAL

Actualizado 9 de marzo, 2024

La hemorragia intracerebral (HIC) es el subtipo de accidente cerebrovascular más mortal y las tasas de mortalidad son especialmente altas cuando están asociada a la anticoagulación.

Recientemente, se han desarrollado estrategias específicas de reversión de la anticoagulación, pero no está claro si existe un efecto de tratamiento dependiente del tiempo para los tiempos de puerta a tratamiento (DTT) en la práctica clínica.

En los hospitales que participan en Get With The Guidelines-Stroke, la reversión de la anticoagulación más temprana se asoció con una mayor supervivencia para los pacientes con hemorragia intracerebral. Estos hallazgos respaldan los esfuerzos intensivos para acelerar la evaluación y el tratamiento para pacientes con esta forma devastadora de accidente cerebrovascular.

El objetivo de un nuevo artículo publicado en JAMA Neurology fue evaluar si el tiempo DTT está asociado con el resultado entre pacientes con HIC asociada a la anticoagulación tratados con intervenciones de reversión utilizando el registro de mejora de calidad de Get With The Guidelines-Stroke. Se incluyeron pacientes (n=9492) con HIC que se presentaron dentro de las 24 horas del inicio de los síntomas en 465 hospitales de EE. UU. desde 2015 hasta 2021. Los datos se analizaron de enero a septiembre de 2023.

Los tiempos DTT y los resultados se analizaron utilizando modelado de regresión logística, ajustado por características demográficas, antecedentes, características basales y hospitalarias, con interceptos aleatorios específicos del hospital para tener en cuenta el agrupamiento por sitio. El resultado primario de interés fue la mortalidad hospitalaria y el alta a hospicio en combinación.

Del total de pacientes con HIC asociada a la anticoagulación y estado de intervención de reversión documentado, el 45% eran mujeres, y la mediana (RIC) de edad fue de 77 (68-84) años. El setenta y nueve por ciento recibió terapia de reversión, incluido el 85% que tomaba warfarina y el 70% que tomaba un anticoagulante oral no antagonista de la vitamina K.

Un tiempo DTT de 60 minutos o menos se asoció con una disminución de la mortalidad y el alta a hospicio (razón de momios ajustada, 0.82; IC del 95%, 0.69-0.99) pero no hubo diferencia en el resultado funcional (es decir, una puntuación de Escala de Rankin modificada de 0 a 3; razón de momios ajustada, 0.91; IC del 95%, 0.67-1.24). Los factores asociados con un tiempo DTT de 60 minutos o menos incluyeron raza blanca, presión arterial sistólica más alta y gravedad del accidente cerebrovascular más baja.

Los datos sugieren que en los hospitales de EE. UU. que participan en Get With The Guidelines-Stroke, la reversión de la anticoagulación más temprana se asoció con una mayor supervivencia para los pacientes con HIC. Estos hallazgos respaldan los esfuerzos intensivos para acelerar la evaluación y el tratamiento para pacientes con esta forma devastadora de accidente cerebrovascular.»

Sheth KN, Solomon N, Alhanti B et al. Time to Anticoagulation Reversal and Outcomes After Intracerebral Hemorrhage. JAMA Neurol 2024 Feb 9. doi: 10.1001/jamaneurol.2024.0221. Online ahead of print.