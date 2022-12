TALQUETAMAB EN EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER

Actualizado 12 de diciembre, 2022

Casi todos los pacientes con mieloma que reciben terapias estándar recaen continuamente. Los pacientes que recaen o se vuelven resistentes a todas las terapias aprobadas para el mieloma múltiple tienen un mal pronóstico, por lo que se necesitan tratamientos adicionales con urgencia.

Una nueva terapia que hace que el sistema inmunitario elimine las células cancerosas de la médula ósea tuvo éxito en hasta el 73 % de los pacientes en dos ensayos clínicos, según investigadores del Tisch Cancer Institute en el Icahn Facultad de Medicina del Monte Sinaí.

La terapia, conocida como un anticuerpo biespecífico, se une tanto a las células T como a las células de mieloma múltiple y dirige a las células T para eliminar las células de mieloma múltiple.

El éxito de esta medicación inmunoterapica comercial, llamada talquetamab se observó incluso en enfermos cuyo cáncer era resistente a todas las terapias aprobadas para el mieloma múltiple. Utiliza un objetivo diferente al de otras terapias aprobadas: un receptor expresado en la superficie de las células cancerosas conocido como GPRC5D y blanco del talquetamab

Talquetamab se probó en ensayos de fase 1 y fase 2. Se incluyeron 232 pacientes en varios centros oncológicos de todo el mundo entre enero de 2018 y noviembre de 2021.

El ensayo de fase 1, que se informó en The New England Journal of Medicine (NEJM), estableció dos dosis recomendadas que se probaron en el ensayo de fase 2, aun no publicado. Todos los participantes del estudio habían sido tratados previamente con al menos tres terapias diferentes sin lograr una remisión duradera, lo que sugiere que talquetamab podría ofrecer nuevas esperanzas para los pacientes con mieloma múltiple difícil de tratar.

Los pacientes recibieron una variedad de dosis de la terapia por vía intravenosa o inyectada debajo de la piel; los estudios futuros se centrarán en las dosis administradas solo debajo de la piel, ya sea semanalmente o cada dos semanas

La tasa de respuesta general fue de alrededor del 73 por ciento, dijo el Dr. Chari. Más del 30 por ciento de los pacientes en ambos grupos tuvieron una respuesta completa (sin detección de marcadores específicos de mieloma) o mejor, y casi el 60 por ciento tuvo una «respuesta parcial muy buena» o mejor (lo que indica que el cáncer se redujo sustancialmente pero no necesariamente hacia abajo).

La mediana de tiempo hasta una respuesta medible fue de aproximadamente 1.2 meses en ambos grupos de dosificación y la mediana de duración de la respuesta hasta la fecha es de 9.3 meses con dosificación semanal. Los investigadores continúan recopilando datos sobre la duración de la respuesta en el grupo que recibió 0.8 mg/kg cada dos semanas y para los pacientes en ambos grupos de dosificación que tuvieron una respuesta completa o mejor.

