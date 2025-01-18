Actualizado 19 de agosto, 2025

El síndrome de Takotsubo es un trastorno cardíaco agudo que suele desencadenarse por estrés emocional o físico grave. Provoca cambios temporales en la actividad del ventrículo izquierdo del corazón, imitando los síntomas de un ataque cardíaco. Si no se trata, puede llevar a complicaciones muy graves como arritmias, edema pulmonar, insuficiencia cardíaca, paro cardíaco y, en algunos casos, muerte súbita.

A menudo se confunde con un ataque cardíaco y se diagnostica cada vez más en las unidades de terapia intensiva. Sin embargo, al no existir una conducta clínica clara suele pasar desapercibida, lo que pone en riesgo a los pacientes en estado grave. Los casos reportados de síndrome de Takotsubo en las unidades de terapia varían en forma muy amplia —entre un 1.5% y un 28%— y esto sugiere una detección inconsistente.

Una nueva investigación de la Universidad de South Australia muestra que el uso de patrones de electrocardiograma (ECG) y marcadores sanguíneos podría proporcionar un sistema de alerta temprana para el síndrome de Takotsubo.

La revisión destaca cómo las enfermeras de cuidados intensivos con habilidades avanzadas en ECG pueden desempeñar un papel clave en el reconocimiento temprano de los signos de esta condición durante los chequeos rutinarios y alertar al equipo médico. También subraya la necesidad de establecer protocolos específicos para el síndrome de Takotsubo que guíen intervenciones oportunas en el entorno de la UCI.

Al evaluar las herramientas diagnósticas actuales utilizadas para diferenciar el síndrome de Takotsubo de otras afecciones cardíacas, el estudio encontró 14 estudios que usaron patrones de ECG, 11 que utilizaron biomarcadores sanguíneos y cinco estudios que emplearon imágenes cardíacas para detectar cambios temporales en la función del corazón relacionados con el síndrome.

El equipo de investigación ha desarrollado una conducta clínica propuesta para el síndrome de Takotsubo y actualmente está siendo revisada por equipos clínicos antes de su implementación.

