SEMANA MUNDIAL DE LA INMUNIZACIÓN (24-30 ABRIL 2021)

Actualizado 23 de abril, 2021

Por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, desde 2012 se celebra la Semana Mundial de la Inmunización, a fin de abril, con el objetivo de promover la vacunación para erradicar las enfermedades inmunoprevenibles (1, 2). Coincidente con esta celebración, la OMS ha lanzado una Agenda de Inmunización para el 2030, con los objetivos de reducir la mortalidad y morbilidad por enfermedades que atacan en cualquier edad de la vida, mediante el aumento del acceso equitativo a vacunas ya existentes y a otras nuevas, y el refuerzo de la vacunación en los servicios de salud primaria, contribuyendo así a la cobertura universal de salud y al desarrollo sostenible (3).

Si bien el mundo está firmemente centrado en la eficacia, los efectos adversos, licencias y despliegue de vacunas COVID-19, debe destacarse que, durante la pandemia, ha disminuido la cobertura de vacunación contra otras enfermedades (“vacunas de rutina” para niños y adultos).

Las consecuencias de este retroceso, sumado a campañas anti-vacuna, algunas especialmente relacionadas con brotes de sarampión, muy probablemente se manifestarán en los años venideros (2, 3). Es por lo tanto necesario acelerar los esfuerzos y reforzar el cumplimiento del calendario de vacunación. Este calendario, ampliamente difundido, consta de vacunas que se proveen y se aplican en nuestro país gratuitamente (4).

Las vacunas BCG y HB (contra hepatitis B) se aplican al recién nacido. A infantes, hasta 24 meses, se aplica la vacuna anti-neumococos conjugada 13val, la pentavalente (DPT-HB-Hib) que previene difteria, tétanos, coqueluche, hepatitis B y enfermedad por Haemophilus influenzae b, las vacunas anti-poliomielitis inactivada (IPV), anti-rotavirus, anti-meningococos ACYW, anti-gripal, contra hepatitis A (HA), triple viral (SRP, que previene sarampión, rubeola y paperas), y la de varicela. La vacuna triple bacteriana celular, que protege contra difteria, tétanos y coqueluche (DTP), se aplica como refuerzo a los 5 años, la triple bacteriana acelular (dTpa), con refuerzo a los 11 años, se aplica para la prevención de difteria, tétanos y coqueluche.

Además, se vacuna contra el virus papiloma humano, en 2 dosis, a mujeres desde los 11 años. A los adultos se les recomienda recibir la vacuna doble bacteriana (dT), difteria y tétanos, cada 10 años. Finalmente, las vacunas contra fiebre amarilla y fiebre hemorrágica argentina se emplean exclusivamente para zonas de riesgo (4).

La vacuna antigripal protege especialmente contra formas graves de la enfermedad. Las vacunas trivalentes incluyen dos cepas A y una cepa B y las nuevas vacunas cuadrivalentes agregan un segundo linaje B y, por lo tanto brindan más amplia protección. Con fórmula renovada anualmente, de acuerdo a la circulación de cepas, es aplicada a personal de salud, embarazadas, puérperas, niños de 6 a 24 meses (2 dosis), personas de 2 a 64 años con factores de riesgo, y a los mayores de 65 años. En esa oportunidad también se aplica la vacuna contra neumococos que corresponda (5).

A todo esto, se agrega ahora la vacunación contra COVID-19.

La inmunización con alta cobertura de grupos poblacionales en los que cada una de estas infecciones puede causar enfermedad invalidante, y aun la muerte, es una prioridad de salud pública, que es asumida por las autoridades correspondientes (7). La Argentina informa anualmente a OPS y OMS la cobertura nacional de vacunación. Hasta 2019 (informado en 2020) ésta era una de las más altas de América latina (6). Es muy probable que haya bajado en 2020-21, en que los esfuerzos de todos organismos responsables de la salud estuvieron, y continúan estando, dirigidos a un enemigo mayor. Pero la oportunidad de esta Semana Mundial de Inmunización puede servir para una visión ampliada acerca de la necesidad de continuar y reforzar la vacunación contra las enfermedades inmunoprevenibles.

Isabel N. Kantor

e-mail: isabel.kantor1@gmail.com

