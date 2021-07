SALIÓ LA NUEVA GUÍA DE LA REVISTA CHEST PARA EL CRIBADO DEL CANCER DE PULMÓN

Actualizado 19 de julio, 2021

El cribado para el cáncer de pulmón por TC de tórax de dosis baja se ha convertido en un estándar de atención en los Estados Unidos, en gran parte debido a los resultados del National Lung Screening Trial.

En los últimos años se ha acumulado evidencia adicional que respalda el beneficio neto de la detección por TC de tórax en dosis bajas para el cáncer de pulmón, así como una mayor experiencia en la minimización de los daños potenciales. Un panel de expertos revisó 75 estudios y actualizó las evidencias para el beneficio, los daños y la implementación del cribado por TC de tórax de dosis baja. Toda esta nueva información fue publicada esta semana en la revista Chest.

La evidencia sugiere que el cribado CT de dosis baja para el cáncer de pulmón puede resultar en un balance favorable de beneficios y daños. La selección de individuos elegibles para las pruebas de detección, la calidad de las imágenes y la interpretación de las imágenes, el manejo de los hallazgos detectados por las pruebas de detección y la efectividad de las intervenciones para dejar de fumar pueden afectar este equilibrio.

Mazzone PJ,Silvestri GA, Souter LH et al. Screening for Lung Cancer: CHEST Guideline and Expert Panel Report. Published:July 13, 2021DOI:https://doi.org/10.1016/j.chest.2021.06.063