RESULTADOS PROMETEDORES DE LA COMBINACIÓN DE QUIMIOINMUNOTERAPIA EN CÁNCER DE PÁNCREAS

Actualizado 2 de junio, 2022

La forma más común de cáncer de páncreas, conocida como adenocarcinoma ductal pancreático (PDAC, por sus siglas en inglés), generalmente se diagnostica solo después de que se ha vuelto avanzado o metastásico. También es notoriamente agresivo y difícil de tratar de manera efectiva. Solo alrededor del 10 % de los pacientes que reciben un diagnóstico de PDAC sobreviven cinco años, y los pacientes recién diagnosticados con PDAC metastásico generalmente viven menos de un año, incluso con quimioterapia óptima.

En un ensayo clínico aleatorizado nacional dirigido por investigadores de la Facultad de Medicina Perelman de la Universidad de Pensilvania, y patrocinado por el Instituto Parker de Inmunoterapia del Cáncer se utilizó una combinación de quimioterapia con una inmunoterapia destinada a liberar la capacidad anticancerígena del sistema inmunitario. Los resultados indican que el tratamiento resultó eficaz ya que en 34 pacientes con cáncer de páncreas avanzado asignados al azar para recibir la inmunoterapia nivolumab con dos medicamentos de quimioterapia, nab-paclitaxel y gemcitabina, tenían una tasa de supervivencia de un año del 58 %, significativamente mayor que el promedio histórico del 35 % con quimioterapia.

Los hallazgos también incluyeron la identificación de biomarcadores del sistema inmunitario asociados con mejores resultados. Un segundo tratamiento de la inmunoterapia sotigalimab con quimioterapia también pareció más efectivo en un subgrupo de pacientes, identificado con un conjunto diferente de biomarcadores.

Los investigadores esperan evaluar estos biomarcadores potenciales en ensayos adicionales para ver si nos permitirán identificar de manera confiable a los pacientes que responderán mejor a esta y otras terapias combinadas. Los biomarcadores más prometedores se midieron mediante un análisis de sangre del sistema inmunitario, no mediante secuenciación genética, lo que abre la puerta a un nuevo enfoque en oncología de precisión.

Padrón LJ Maurer DM, O’Hara MH et al. Sotigalimab and/or nivolumab with chemotherapy in first-line metastatic pancreatic cancer: clinical and immunologic analyses from the randomized phase 2 PRINCE trial. Nat Med (2022). https://doi.org/10.1038/s41591-022-01829-9