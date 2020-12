RELACIÓN ENTRE EL GÉNERO DE BACTERIAS BRACHYSPIRA CON EL SÍNDROME DE COLON IRRITABLE

Actualizado 18 de noviembre, 2020

Investigadores de la Universidad de Gotemburgo, Alemania, publicaron un artículo en la revista GUT con sus resultados con datos que indican una relación entre las bacterias del género Brachyspira y el síndrome de colon o intestino irritable, una entidad que afecta al 5-10 % de la población mundial.

El género bacteriano patógeno Brachyspira, no suele estar presente en la flora intestinal humana y los análisis de muestras fecales no son capaces de detectarla. Es por esto que los científicos analizaron las proteínas bacterianas en el moco de las biopsias tomadas del intestino donde se encuentra debajo de la capa de moco en la superficie intestinal.

El estudio se basó en biopsias de tejido colónico de 62 personas con el síndrome de colon irritable y en sujetos sanos como control. Se utilizaron técnicas de espectroscopía de masas, immunofluorescencia, microscopía electrónica y PCR.

Los datos indican que en cerca de un tercio (19 de esos 62 casos) la detección de Brachyspira fue positiva mientras no se halló en ninguno de los controles. Es paradójico que el tratamiento con metronidazol promovió la reubicación de las bacterias Brachyspira en gránulos secretores de células caliciformes, una nueva estrategia bacteriana para evadir la acción de los antibióticos.

