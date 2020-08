REINFECCIÓN POR CORONAVIRUS ¿SOLO UNA EXCEPCIÓN?

Actualizado 25 de agosto, 2020

Un artículo recién publicado ahead of print en Clin Infect Dis describe lo que sería el primer caso comprobado de reinfección por SARS-CoV-2. Se trata de un hombre de 34 años de Hong Kong que cuatro meses y medio antes había estado internado durante dos semanas por COVID-19. Cuando retornaba de un viaje a España, ya asintomático durante cuatro meses, en un aeropuerto resultó positivo para SARS-CoV-2 en una muestra de saliva. Los genomas virales de las dos infecciones muestran claras diferencias concluyendo que pertenecen a dos cepas diferentes, la segunda asociada a la hallada en los meses de julio y agosto. Los estudios serológicos sumados a ese análisis genómico permiten a los autores concluir que la persona fue reinfectada y que el segundo test positivo no fue debido a la persistencia viral en su organismo. Estos resultados sugieren que el virus puede mutar y continuar circulando en la población a pesar de la inmunidad de rebaño y que se necesitarían más estudios para relacionar estas reinfecciones con el diseño de las vacunas.

Es de destacar que el segundo episodio ocurrió el 15 de agosto, apenas diez días antes de que el trabajo fuese publicado en su versión online y que lo convierte en uno de los trabajos completados y publicados en menos tiempo.

