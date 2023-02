PROTEÍNAS RESUCITADAS DE HACE MILLONES DE AÑOS

Actualizado 5 de febrero 2023

En el mes de enero un grupo de científicos, la mayoría españoles de centros de investigación en España, Bélica y los EE.UU. publicó un trabajo en Nature Microbiology donde detallan el procedimiento y los resultados obtenidos al poder obtener proteínas de especies extintas desde hace millones de años, una de ellas de hace 2600 millones de años. En particular se dedicaron a la enzima Cas9 del sistema de edición genética CRISPR.

Los investigadores se han centrado en recrear enzimas Cas9, las moléculas que funcionan como tijeras capaces de cortar el ADN de cualquier ser vivo en un punto concreto y que son la base del sistema CRISPR.

Mediante sistemas de computación muy potentes los investigadores compararon los genomas completos de seres vivos actuales y como en un viaje hacia el pasado estiman como habrían sido los genomas de sus ancestros. Una de las conclusiones de los autores es que esas primitivas enzimas Cas9 eran poco específicas, más flexibles que las actuales y de allí su potencial utilidad pues les permitiría otras acciones que no se pueden hacer por el momento con los CRISPR actuales.

Mediante la utilización de células humanas HEK293T han sido capaces de corregir dos genes, endogenous tyrosinase gene (TYR) y melanocyte-specific transporter protein gene (OCA2) cuyas mutaciones se relacionan con el albinismo.

Las Cas probados en este estudio muestran una variedad de características que podrían ser muy útiles en aplicaciones de edición de genomas, son muy generales, gran actividad de Nickasa, alta eficiencia de escisión y baja respuesta inmunitaria ante un anticuerpo anti-Cas9.

Los investigadores tienen de esta forma material extraordinario para ver la evolución del sistema inmunológico y contar con una enzima Cas9 con menos posibilidades de error que podrían ser dañinas para un sujeto en particular.

Los autores detallan que poseen ya una patente basada en este artículo y recibieron un subsidio de la Asociación Esclerosis lateral amiotrófica de manera que uno de sus posibles aplicaciones sería sobre esta enfermedad.

Alonso-Lerma B, Jabalera Y, Samperio S et al. Evolution of CRISPR-associated endonucleases as inferred from resurrected proteins. Nat Microbiol 2023; 8 :77-90.