PROMISORIOS RESULTADOS DEL ITEPEKIMAB, UN NUEVO ANTICUERPO MONOCLONAL, EN EL ASMA GRAVE

Actualizado 30 de octubre, 2021

Una nueva terapia con anticuerpos monoclonales parece prometedora al ofrecer un tratamiento alternativo para los que padecen asma moderado- grave. El artículo fue publicado en el New England Journal of Medicine.

La investigación en un ensayo fase 2 estudió varios anticuerpos monoclonales, como dupilumab, mepolizumab y benralizumab, dirigidos a las interleuquinas-4, 5 y 13. Además Itepekimab es un nuevo anticuerpo monoclonal diseñado contra la interleuquina 33.

El equipo de investigación multicéntrico midió la eficacia de itepekimab solo y en combinación con dupilumab en un ensayo aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo en 70 sitios. Los participantes del estudio tenían entre 18 y 70 años de edad, sufrían de asma de moderada a grave y recibieron glucocorticoides inhalados, así como beta-agonistas de acción prolongada (LABA).

Los sujetos se dividieron en cuatro grupos que recibieron dosis subcutáneas de itepekimab, dupilumab, una combinación de ambos, o un placebo, cada dos semanas durante 12 semanas. Al final, se produjo un evento que indicaba una pérdida del control del asma en el 22% de los pacientes del grupo de itepekimab frente al 41% de los del grupo de placebo, el 27% de los del grupo de combinación y el 19% de los del grupo de dupilumab. grupo. Itepekimab también mejoró significativamente la función pulmonar.

Este estudio proporciona una esperanza de una nueva opción terapéutica para los pacientes que sufren de asma grave aunque es necesario determinar qué pacientes tienen más probabilidades de responder a esta nueva terapia.

Wechsler ME, Ruddy MK, Pavord ID et al. Efficacy and Safety of Itepekimab in Patients with Moderate-to-Severe Asthma. N Engl J Med 2021;385 :1656-68.